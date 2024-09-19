Как освежить грязные подушки: безотказный способ

Любые бытовые предметы, которые находятся в тесном контакте с человеческим телом, со временем могут приобретать неприятный запах. Случается это потому, что на поверхность предмета попадают следы пота и жира, в которых размножаются бактерии. Касается это, конечно, и подушек.

Но если с твердой поверхности убирать запах просто, просто промыв ее, то мягкая подушка впитывает запах очень сильно. Впрочем, избавиться можно и от него. О соответствующем и очень действенном лайфхаке рассказали эксперты издания House Digest.

Для того, чтобы избавиться от запаха от подушек вам понадобится самая обычная водка. Приготовьте также немного воды и бутылку с распылителем, ведь чистить подушки вы будете с помощью спрея.

Имейте в виду, что полностью продезинфицировать постель этой смесью не получится, ведь вы будете использовать водку с содержанием спирта 40%, еще и разбавленную. В то время как Центры по контролю и профилактике заболеваний в США советуют для уничтожения бактерий выбирать спирт с концентрацией не ниже 60%. Тем не менее этого спрея вполне хватит для борьбы с неприятными запахами.

Чтобы получить очистительную смесь для подушек, нужно добавить одну часть водки на три части воды. Регулируйте количество готового средства в зависимости от ваших потребностей. Чем больше подушек вы хотите освежить, тем больше жидкости вам понадобится.

Если вы хотите не просто освежить подушки, но и ароматизировать их, добавьте в смесь несколько капель любимого эфирного масла. Но в таком случае более тщательно смешивайте спрей, чтобы масло хорошо растворилось и не оставило на текстиле пятен.

Распылите полученный спрей на подушки с обеих сторон. Но предварительно снимите все наволочки и чехлы. Не пытайтесь пропитать предмет смесью – его потом сложно будет высушить. Поверхность должна лишь слегка увлажниться. Если вам кажется, что вы переусердствовали со спреем, соберите излишки бумажным полотенцем.

Далее оставьте подушку высыхать на воздухе. Если она при этом все равно будет пахнуть водкой, дайте ей больше времени, чтобы запах выветрился.

Несмотря на то, что такое средство достаточно эффективно очищает подушки, их все равно нужно регулярно стирать – раз в три или шесть месяцев в зависимости от режима использования. Водка обеспечивает только поверхностную чистоту предмета, а стирка дает глубокую очистку.

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