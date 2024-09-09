Понадобится всего пять минут: кухонный продукт поможет избавиться от пятен на ковре

Ковры создают уют и комфорт в любом доме. Однако за ними довольно трудно ухаживать, особенно если с вами живут дети или домашние животные.

Пятна, появляющиеся на ковровых покрытиях, могут стать настоящим испытанием. Однако известная экспертка по клинингу Керри Трумэн поделилась уникальным рецептом домашнего очистителя, который эффективно борется с самыми стойкими загрязнениями.

Жидкость или остатки пищи очень легко впитываются в волокна ковров. Даже мощные химические средства порой не могут полностью справиться с ними.

К счастью, существует не только эффективное, но и полностью безопасное средство очистки ковров. Скорее всего, все ингредиенты для его приготовления уже есть на вашей кухне.

Чистящее средство для ковров

Основными компонентами очистителя являются уксус и горячая вода. Кислота помогает легко справиться со щелочными загрязнениями, такими как пятна от мочи животных, остатки мыла и т.д.

Кроме того, уксус обладает свойством нейтрализовать неприятные запахи. Он не только растворяет грязь, но и дезинфицирует поверхность, уничтожая бактерии, которые и вызывают вонь.

Горячая вода, в свою очередь, помогает растворить загрязнение, улучшая работу уксуса и облегчая удаление пятен из ковровых волокон.

Рецепт средства для очистки ковров

Все что нужно сделать для приготовления действенного средства для очищения ковров – это смешать горячую воду и уксус в соотношении 1:1 и хорошо перемешать раствор. По желанию можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы придать дому приятный аромат.

Советы

Перед нанесением смеси уксуса и воды обязательно пропылососьте ковер, чтобы удалить грязь и мусор, которые могут помешать процессу очистки. Также перед использованием средства рекомендуется сначала протестировать его на небольшом незаметном участке и подождать 24 часа, чтобы убедиться, что оно не оставит повреждений.

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