Как отчистить белую обувь до нового состояния: действенный лайфхак

Белая обувь – это классика, никогда не выходящая из моды. Она придает свежести и элегантности любому образу, независимо от того, будь то спортивные кеды или элегантные белые ботинки.

Однако, ношение белой обуви имеет один существенный минус – она очень быстро загрязняется и ее трудно очистить. О том, как упростить этот процесс и сделать его эффективным, рассказала эксперт по уборке Лесе Ммолоке.

Белая обувь чрезвычайно уязвима к грязи и пятнам, поэтому плохая погода, пыль и т.д. могут заставить ее выглядеть неопрятно. Но это не повод отказываться от ношения белых кроссовок или кедов, ведь существуют простые и действенные лайфхаки, которые помогут вернуть вашей белой обуви первоначальное состояние.

Часто люди используют отбеливатели, чтобы спасти белую обувь, но так делать не стоит. Жесткие химикаты могут не только повредить некоторые материалы, но и негативно влияют на здоровье. К счастью, есть способ вывести все возможные пятна и загрязнения с помощью безопасных компонентов.

Действенный лайфхак для чистки белой обуви

Сначала снимите шнурки, если они есть, и очистите поверхность обуви от пыли или грязи с помощью сухой щетки или ткани. Затем смешайте поровну следующие ингредиенты:

Пищевая сода;

Средство для мытья посуды;

Зубная паста.

Используя щетку или губку, нанесите получившуюся пасту на обувь. Особое внимание уделите местам, где есть пятна или устаревшая грязь. Мягкими круговыми движениями начинайте тереть поверхность обуви, постепенно удаляя загрязнение.

Затем положите обувь в мешочек, а его в стиральную машину. После завершения цикла стирки дайте ему высохнуть естественным путём.

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