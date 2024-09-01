Как продезинфицировать пуховые одеяла и подушки без стирки и химчистки: простой способ

Уже скоро наступит осень и мы начнем доставать более теплую постель, чтобы комфортнее спалось ночью. Но перед началом сезона нужно почистить и продезинфицировать пуховые одеяла и подушки, ведь за лето они могли набраться грязи. Кстати, это можно сделать без стирки.

OBOZ.UA собрал несколько эффективных советов на этот счет. Вам не понадобится ни ваша стиральная машина, куда такая вещь рискует не влезть, ни услуги химчистки.

Нашим главным союзником в дезинфекции домашнего текстиля всегда было и остается солнце. Поэтому все, что вам нужно сделать, если на вашем одеяле нет пятен, это вынести его на улицу и как следует прожарить, развесив на веревке.

Выбирайте для процедуры солнечный день. Убедитесь, что веревка достаточно крепкая и выдержит вес одеяла. При необходимости выбейте его от пыли и оставьте на несколько часов. В процессе не забудьте перевернуть предмет на другую сторону, чтобы солнце обработало его равномерно.

Если же на одеяле есть пятна, вам поможет перекись водорода. Нанесите немного жидкости на загрязненное место и дайте средству полностью высохнуть. Для большинства бытовых пятен такой чистки будет вполне достаточно. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Уход за подушками, которые нельзя стирать в машине (перьевые или поролоновые), выглядит так же. Разложите их на солнце, чтобы продезинфицировать, и обработайте пятна перекисью.

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