Как отчистить грязные диваны как профи: назван самый эффективный способ

Диван – это центральный элемент любой гостиной. Здесь мы проводим время с семьей и друзьями, отдыхаем после напряженного дня и наслаждаемся уютом нашего дома.

Однако иногда диван становится настоящим магнитом для пыли, грязи и пятен. О том, как почистить его эффективно и быстро, рассказала эксперт по домашним лайфхакам Анита Биргес в Instagram.

Со временем любая мягкая мебель накапливает пыль и грязь, особенно если у вас есть домашние животные. Это может испортить внешний вид вашего интерьера и атмосферу домашнего комфорта в целом, поэтому нужно периодически их чистить.

Те, кто хоть раз в жизни пытался постирать диван, самостоятельно знает, насколько это трудно и как сложно получить желаемый результат. Конечно, можно вызвать химчистку, но это очень дорого.

К счастью, существует лайфхах, который поможет вам очистить место отдыха быстро и качественно без лишних усилий.

Способ очистки дивана

Для начала снимите с дивана все подушки и с помощью пылесоса с насадкой для мебели тщательно пропылетесь.

Затем возьмите таблетку для мытья посуды, положите ее в миску и растворите в кипятке. Дождитесь пока жидкость остынет и намочите ею мягкую салфетку из микрофибры.

Отожмите ткань, уложите ее и заверните вокруг маленькой крышки от кастрюли. Используйте ластик для волос, чтобы закрепить его вокруг ручки.

Нанесите немного выбранного моющего средства на незаметный участок дивана, чтобы убедиться, что оно не вызывает обесцвечивание или повреждение ткани.

Если все хорошо, то все, что остается, это легкими круговыми движениями постепенно очистить весь диван. Не стоит слишком сильно давить на крышку, чтобы не повредить обивку.

Когда микрофибровая салфетка запачкается, прополощите ее в растворе и продолжайте чистить диван, пока он не станет идеально чистым.

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