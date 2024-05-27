Какие вещи нужно чаще убирать летом: знают не все

Летом все вокруг выглядит более чистым и свежим. Все благодаря живой зелени, распускающейся вокруг. Но при этом из-за сухой погоды становится больше пыли, а из-за жары – пятен, поэтому некоторые предметы и помещения требуют повышенного внимания.

Эксперты по чистоте советуют в летний сезон увеличивать частоту ухода за некоторыми зонами и вещами. OBOZ.UA собрал их рекомендации.

Кухни

Кухня – одно из самых грязных в доме мест, особенно с точки зрения микробов. А в теплую погоду они начинают активно размножаться. Наибольшую опасность представляют влажные зоны, такие как место вокруг мойки. Также быстро развиваются микроорганизмы в стыках, швах и на столешницах. Оттуда микробы быстро попадают через руки на выключатели и дверные ручки. Поэтому на кухне летом чаще нужно проводить дезинфекцию.

Бытовая техника

Летняя жара может привести к появлению плесени в бытовой технике (посудомоечной, стиральной машине и мусоропроводе). Она даст о себе знать специфическим запахом. Чтобы избавиться от проблемы, вам понадобятся пищевая сода и уксус. Так, чтобы обработать стиральную машину, добавьте уксус в барабан и пищевую соду в лоток для порошка, а затем запустите горячую стирку без вещей.

Постельное белье и полотенца

Летом мы больше потеем, чаще моемся и, соответственно, чаще меняем постельное белье и пользуемся полотенцами. Это может создать благоприятные условия для развития бактерий и пылевых клещей в текстиле. Чтобы избавиться от них, стирайте домашний текстиль, который контактирует с телом, хотя бы раз в неделю. Но можно и чаще. Если вы стираете свои вещи часто, вам достаточно будет обрабатывать их прохладной водой. Сушить вещи летом лучше на открытом воздухе.

Одежда

Летняя потливость, конечно, сказывается и на одежде. Но не торопитесь бросать влажную футболку сразу в корзину для стирки. Дайте ей сначала высохнуть. В свежем поте активно размножаются микроорганизмы.

Лето может принести больше грязи и жира, особенно в виде пятен от травы и солнцезащитного крема. Чтобы очистить от них вещи, используйте раствор из двух частей воды и одной части белого уксуса, и замачивайте в нем одежду перед стиркой на 15 минут. Если на вещах есть пятна от солнцезащитного крема, промокните их сухой тканью, а затем нанесите кукурузную муку, дайте ей 30 минут, чтобы впитать загрязнение, а затем удалите муку и постирайте вещь.

Стены

Летняя влажность может повлечь за собой появление плесени во всем доме. Чтобы предотвратить ее образование на стенах, регулярно проветривайте помещение. А еще протирайте стены уксусом и горячей водой не реже одного раза в месяц.

Фильтры и отверстия систем вентиляции и кондиционеров

Летом ваш кондиционер работает особенно интенсивно. Поэтому важно до начала сезона провести его техническое обслуживание. Например, заменить фильтр. На нем может оседать грязь, в которой будут размножаться микроорганизмы. Пыль, грязь и шерсть животных, которые накапливаются на фильтре, могут снижать эффективность работы кондиционера и увеличивать потребление энергии прибором.

Не забывайте также обо всех вентиляционных отверстиях в доме. На них будет сильнее собираться пыль и грязь, что плохо сказывается на качестве воздуха в доме. Если пыль и мусор обнаружены вокруг вентиляционных отверстий, удалите их пылесосом. Решетки время от времени мойте горячим мыльным раствором.

Чехлы и подушки для садовой мебели

Сидеть на свежем воздухе – отличный способ насладиться летним сезоном. Однако в летние месяцы уличная мебель и подушки могут собирать пыль, пыльцу и споры плесени. Чтобы предотвратить накопление этих аллергенов, регулярно пылесосьте или чистите текстильные части и стирайте их в соответствии с инструкцией. Также сразу чистите подушки и чехлы, если вы поставите на них пятно от еды или напитков. Если оставить загрязнение, оно может запечься на солнце, и пятно будет очень сложно вывести.

Ванные комнаты

Как и кухня, ванна скапливает немало грязи. А еще летом увеличивается нагрузка на душ и сантехнику. Поскольку это мокрая зона, то развитие бактерий здесь тоже происходит достаточно быстро. Поэтому чаще очищайте эти поверхности раствором белого уксуса или специальными дезинфекционными средствами. Отдельно позаботьтесь о шторке для душа. На ней часто появляются пятна плесени или грибка. Чтобы избежать их, стирайте шторку хотя бы раз в месяц.

Обувь

Ноги тоже летом потеют сильнее, и это сказывается на состоянии обуви. Чтобы предотвратить появление запаха и роста бактерий, меняйте обувь, которую вы носите, чтобы она проветривалась, и регулярно чистите ее в соответствии с инструкциями производителя. Также хорошо будет использовать вкладыши, поглощающие влагу и запахи, например мешочки с пищевой содой. Просто оставляйте их на ночь внутри своих кроссовок или сандалий.

Игрушки

Поскольку дети летом проводят больше времени дома, игрушками они играют тоже чаще. Посмотрите на маркировку, какие из них можно помыть в посудомоечной машине. Вручную мойте резиновые игрушки и стирайте мягкие, используя деликатное гипоаллергенное средство для стирки. Сушить такие сокровища вашего ребенка нужно на открытом воздухе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как держать стиральную машину всегда в чистоте, ведь летом на нее падает увеличенная нагрузка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.