Кофейная смесь поможет отчистить кухонные приборы из нержавейки до блеска: как работает

Если вы устали от отпечатков пальцев и пятен, из-за которых ваши приборы из нержавеющей стали выглядят грязным и неопрятным, эксперты предлагают простое решение. Есть много чистящих средств, но некоторые содержат в составе химикаты, что могут быть опасными при неправильном использовании, например, в помещении с плохой вентиляцией.

Но специалисты говорят, что можно достичь гладкого покрытия, уничтожая микробы и дезинфицируя поверхность. Смесь молотого кофе и спирта является эффективным средством для чистки приборов из нержавеющей стали.

Почему лайфхак эффективен

Кофейная гуща часто используется для удаления накопившейся грязи на поверхностях, а также оставляет запах, который может отпугивать навязчивых насекомых, таких как плодовые мушки.

Также есть доказательства того, что 70% изопропиловый спирт является эффективным средством для чистки и дезинфекции нержавеющей стали. Он идеально подходит для стальных поверхностей благодаря быстрому испарению, а значит, не прилипает и не оставляет разводов.

Пошаговая инструкция

Вам понадобится одна столовая ложка кофейной гущи на ½ стакана теплой воды. Добавьте ½ стакана 70% изопропилового спирта и перемешайте. Используйте лейку, чтобы налить раствор в бутылку с пульверизатором. Это поможет контролировать количество и направление при нанесении смеси, предотвращая разлив и случайные брызги. Распылив раствор на сталь, протрите поверхность бумажным полотенцем или чистой тканью. Можно добавить в смесь и другие ингредиенты, например гвоздику, для усиления запаха и антибактериальных свойств.

Однако есть некоторые ингредиенты, которые никогда нельзя совмещать со спиртом. Например, отбеливатель – это химическое вещество, которое при смешивании со спиртом превращается в смертоносную жидкость под названием хлороформ.

Обязательно всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении, создавая чистящий спрей, и всегда проверяйте информацию, прежде чем смешивать любые химикаты, чтобы убедиться, что это безопасно.

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