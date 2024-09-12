Как отчистить ржавчину от чугунной сковородки: 'помощник' есть почти на каждой кухне

Чугунная посуда славится тем, что на ней можно готовить действительно вкусные блюда, а еще она очень долговечна – может служить десятилетиями. Но у этой кухонной рабочей лошадки есть один неприятный недостаток: она может легко накапливать ржавчину, если ее не чистить правильно.

Если такая неприятность все же произошла с вашей сковородой, не спешите ее выбрасывать. Отчистить ржавчину можно с помощью достаточно простого лайфхака. Все, что вам останется после, это перейти на правильный уход за чугунной посудой. OBOZ.UA рассказывает обо всем подробнее.

Сначала вспомним, что такое ржавчина. По сути своей это оксид железа – соединение молекул железа и кислорода, которое может образовываться под действием воды и других факторов. Чтобы удалить его, воспользуйтесь обычной алюминиевой фольгой. Когда она контактирует с ржавчиной, происходит электронный обмен, в результате чего алюминий теряет электроны, а ржавчина их приобретает, что превращает оксид обратно в металл, по существу удаляя накопившуюся на ваших чугунных кастрюлях и сковородках ржавчину.

Чтобы воспользоваться силой фольги правильно, приготовьте рулон этого материала, мягкое средство для мытья посуды, теплую воду, губку или тряпку и немного растительного масла. И, конечно, загрязненную сковороду. Далее алгоритм действий таков:

Оторвите кусок алюминиевой фольги достаточно большого размера, чтобы положить его на ржавую область на сковороде.

Осторожно смочите алюминиевую фольгу теплой водой. Она должна быть влажной, а не мокрой.

Очистите ржавые пятна на чугунной сковороде с помощью влажной фольги. Слегка нажмите на сковороду круговыми движениями. Алюминиевая фольга действует как мягкое чистящее средство, которое помогает ослабить и удалить ржавчину, не повреждая поверхность сковороды.

Тщательно вымойте сковороду теплой водой, чтобы смыть части ржавчины и остатки фольги. Полностью высушите сковороду полотенцем.

Нанесите тонкий слой обычного растительного масла или специального средства для защиты чугуна на всю сковороду внутри, снаружи и даже на ручку. Сотрите излишки масла бумажным полотенцем и поставьте посудину в раскаленную духовку на час.

Все, ваша чугунная сковорода очищена, защищена и готова к использованию. Но теперь важно ее правильно хранить. Держите предмет в сухом месте, чтобы предотвратить повторное накопление ржавчины. Никогда не отмывайте ее до скрипа и всегда вытирайте насухо после мытья.

Если у вас есть ржавчина на другой посуде, вы, вероятно, зададитесь вопросом, можно ли использовать фольгу для очистки антипригарных или стальных кастрюль и сковородок. Краткий ответ "да". но будьте осторожны с антипригарными или тефлоновыми кастрюлями, потому что алюминиевая фольга может поцарапать их покрытие.

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