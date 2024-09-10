Как отчистить воронку душа от известкового налета: лайфхак

Знакома ли вам ситуация, когда покупаешь новую воронку для душа, а уже через несколько месяцев она начинает плохо работать – слабо пропускает воду и протекает? Обычно причиной этой неприятности является накипь, которая собирается внутри детали – она не только усложняет уборку, но и нарушает работу некоторых устройств.

Накипь на сантехнике и внутри нее собирается тем быстрее, чем более жесткая вода течет в ваших трубах. А чтобы вернуть душу функциональность, не нужно прилагать много усилий – достаточно его правильно почистить. И OBOZ.UA расскажет, как это сделать.

Зачастую в такой ситуации рекомендуют использовать белый уксус. Кислота в его составе действительно размягчает отложения и позволяет легко смыть их. Но эксперты указывают на два недостатка этого метода. Во-первых, он требует достаточно продолжительного времени, во-вторых, уксус имеет достаточно специфический запах. Быстрее с той же работой справится лимонная кислота. Ее тоже можно легко купить в любом продуктовом магазине.

Поскольку это достаточно сильное средство, перед чисткой испытайте ее на незаметном участке насадки, чтобы выяснить, не вызывает ли она потемнение или разрушение покрытия или появление пятен. Если все хорошо, переходите непосредственно к чистке. Правда, не забудьте про защитные перчатки.

Если конструкция вашего душа позволяет открутить насадку, снимите ее и замочите в растворе кислоты. Для этого наполните таз горячей водой (не кипятком) и растворите в ней две столовые ложки продукта. Через 10-15 минут (в зависимости от степени загрязненности) промойте воронку под проточной водой, прикрутите на место и пропустите через нее сильную струю воды, чтобы промыть все внутри. Ваш душ снова готов к использованию.

Но случается так, что насадка не снимается. В таком случае возьмите крепкий пакет, наполните его горячим раствором лимонной кислоты и закрепите на воронке с помощью резинки для волос. Через те же 10-15 минут промойте воронку водой.

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