Как отчистить воск с ковра: это может быть сложно, но возможно

Отчистить воск от любых поверхностей довольно сложно, а от мягких ковров – и подавно. Если воск попал на ковер, уложенный на деревянный пол, нужно принять дополнительные меры, чтобы защитить дерево.

Прежде чем обработать остатки воска редким раствором, подложите полиэтиленовый пакет под место, которое нужно очистить, чтобы защитить пол от влаги. После обработки убедитесь, что ковер полностью высох, прежде чем вынимать пакет. Эксперты рассказали, как легко и эффективно отчистить воск с ковра.

Как удалить воск с ковра

Не следует удалять воск, пока он еще редкий или мягкий, иначе он только глубже проникнет в волокна ковра.

Уложите несколько кубиков льда в пакет с плотной защелкой. Поместите пакет на ковер над каплями воска и оставьте как минимум на 10 минут.

Когда воск станет жестким, воспользуйтесь краем старой кредитной карты, тупым кухонным ножом или ложкой, чтобы соскоблить его с волокон ковра.

Избавьтесь от остатков воска в волокнах с помощью пылесоса.

Часть воска все еще может остаться на волокнах ковра. Эксперты советуют принять следующие меры для удаления:

Положите на пятно по крайней мере пять слоев белых бумажных полотенец.

Включите утюг на деликатный режим нагрева. Не используйте слишком горячий утюг, поскольку он может расплавить волокна ковра.

Нажмите на пачку бумажных полотенец, чтобы размягчить воск. Жирное пятно должно впитаться в полотенца.

Замените бумажные полотенца и повторяйте процесс при необходимости.

Как удалить следы красителя

Если свеча содержит краситель и на ковре остались цветные следы, существует несколько способов удалить пятно после того, как воск исчезнет.

Для любого цвета или типа ковра: налейте несколько капель спирта на загрязненный участок и промокните бумажным полотенцем. Повторяйте, пока краситель не исчезнет.

Для любого цвета или типа ковра, кроме шерсти: сделайте пасту из порошкового кислородного отбеливателя и небольшого количества воды. Нанесите пасту на пятно от красителя и оставьте как минимум на четыре часа.

Для любого типа белого ковра: смочите пятно перекисью водорода, которая будет действовать как отбеливатель для удаления пятна.

Ворсистый ковер требует больше усилий для удаления воска. Повторите шаги несколько раз, чтобы убедиться, что вы полностью удалили воск из волокон.

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