Может стать рассадником бактерий: как часто нужно стирать коврик для ванной

Почти в каждой современной ванной можно увидеть такой удобный аксессуар, как коврик. Он делает пол в этом влажном помещении менее скользким и упрощает уборку. Но при этом требует регулярного ухода именно из-за постоянного контакта с водой.

Знаете ли вы, как часто нужно стирать коврик для ванны, чтобы он оставался гигиенически чистым? OBOZ.UA разобрался в рекомендациях профессионалов.

Периодичность стирки

Эксперты по чистоте дома убеждают: коврики для ванны следует стирать один раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от интенсивности использования. Если у вас есть коврик для ванной, который можно стирать в машине, кладите его в барабан вместе с полотенцами.

Коврики, которые нельзя стирать, например бамбуковые или диатомовые, протирайте с обеих сторон чистящим средством или мягким моющим средством, безопасным для данного типа материала. Ознакомьтесь с инструкциями изготовителя, чтобы выбрать правильный метод чистки.

Факторы, влияющие на частоту стирки

Хотя стандартное правило мытья коврика для ванной – раз в одну-две недели, на частоту стирки могут влиять некоторые дополнительные факторы. Если у вас большая семья и на ванну приходится значительная нагрузка, очистку коврика придется проводить чаще.

Учтите уровень влажности в вашем доме и мощность вентиляции. Если воздух достаточно влажный, вам, возможно, придется стирать коврик для ванны чаще, чем живущим в сухом помещении. Высокая влажность замедляет скорость высыхания коврика для ванны после использования, а на мокром предмете быстро появляются запахи и бактерии.

Обратите внимание на то, как быстро сохнет ваш коврик. Если на это у него уходит немного времени, стирать его можно немного реже.

И, конечно, учтите, какую косметику вы используете. Ступая на коврик пятками, смазанными кремом, вы оставляете немного продукта на материале, а это может ускорить рост бактерий. Поэтому положите ваш коврик в стирку раньше, чтобы избежать этого.

Признаки того, что коврик пора постирать

Если вы не знаете, когда именно нужно стирать ваш коврик для ванной, вот несколько признаков, которые вам подскажут нужный момент:

от коврика появился затхлый запах – это значит, что в нем начали размножаться микроорганизмы, а значит, время поухаживать за предметом;

на материале появились пятна и видимые загрязнения;

коврик начал скользить – это значит, что нижняя сторона из-за загрязненности не так эффективно справляется с задачей хорошо прилегать к полу.

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