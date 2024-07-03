Как отчистить жвачку от ткани: действенные способы

Жвачка – любимое лакомство для многих людей, особенно детей, и настоящая головная боль для тех, кто отвечает в семье за стирку. Если пожеванный комочек резинки прилипнет к ткани, проблем не оберешься.

Впрочем, за те годы, которые прошли от изобретения жевательного полимера, было придумано немало эффективных способов удаления его с одежды и текстиля. OBOZ.UA рассказывает о них подробно.

Совет первый: сначала удаляйте, затем стирайте

Не стоит бросать вещь, загрязненную жвачкой, сразу в стиральную машину. А тем более в сушильную. Под воздействием высокой температуры резинка может расплавиться и проникнуть очень глубоко в волокна. Все, что вам останется после этого, это попрощаться с вещью навсегда.

Совет второй: холод

Можно предположить, что если тепло плохо влияет на процесс отчищения жвачки, то холод должен с этим, наоборот, помочь. И это предположение будет верным. Сложите загрязненную вещь в пластиковый пакет и поместите в морозильную камеру на один-два часа. Или до момента, когда комочек жевательного полимера полностью замерзнет. После этого достаньте вещь и соскребите загрязнение ножом для масла или пластиковой картой. Часто жвачку после замораживания можно снять пальцами.

Можно также положить на загрязненное место несколько кубиков льда в пакете. Минут через 20-30 попробуйте отчистить резинку. Если не получится, замените лед и продержите вещь так еще 20-30 минут. Таким образом удобно чистить, например, ковры.

Совет третий: утюг

После прочитанного это может показаться парадоксальным, но отчистить жвачку можно с помощью утюга. Секрет состоит в том, чтобы собрать резинку на другой предмет под воздействием тепла. Положите на гладильную доску кусок тонкого картона или несколько слоев бумажных полотенец. Разложите вещь так, чтобы она жвачкой касалась бумаги, и пройдитесь по ней утюгом с противоположной стороны ткани. Тепло расплавит полимер и прилипнет к бумаге. Но не слишком сильно нагревайте утюг. Так жвачка действительно лишь глубже проникнет в ткань.

Совет четвертый: уксус

Уксус – универсальное средство для дезинфекции и очищения. Это также лучший способ удалить жвачку с одежды. Нагрейте в микроволновке или на огне немного простого белого уксуса, пока он не станет теплым, но не горячим. Окуните старую зубную щетку или ватный тампон в теплое вещество и начните счищать жевательную резинку, пока она не станет отрываться от ткани. Кислота уксуса размягчит жвачку, и ее легко будет удалить с текстиля. Подцепите остатки пальцами или ножом для масла.

Совет пятый: медицинский спирт

Спирт, как и уксус, способен ослаблять полимеры в жевательной резинке. Намочите губку или тряпку спиртом и прижмите к пятну не менее чем на 30 секунд. Когда спирт высохнет, жвачка должна легко соскоблиться. Такой метод чистки не повредит даже шелку и атласу.

Совет шестой: финальная обработка

После такой чистки большинство остатков жевательной резинки должно исчезнуть. Но лучше все же напоследок почистить ткань от остатков. Для этого вотрите смесь средства для мытья посуды и уксуса в пятна и оставьте на 15 минут. А затем прополощите прохладной водой и постирайте вещь, как обычно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко вернуть носкам белоснежный цвет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.