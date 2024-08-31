Как отмыть белые кожаные кроссовки или кеды: идеальные советы на осень

Теплая половина осени – идеальное время, чтобы носить модную белоснежную обувь. Однако даже в сухую погоду такие кеды или кроссовки легко загрязнить.

Впрочем, если вы предпочитаете кожаные модели, чистка до первозданной белизны может оказаться гораздо проще, чем вам думалось. OBOZ.UA расскажет о нескольких действенных и быстрых лайфхаках.

Как часто нужно чистить белую обувь

Чтобы поддерживать свою пару в хорошем состоянии, ухаживайте за ней каждые две недели. Частота также зависит от того, как часто вы ее носите и есть ли на ней пятна. Как только вы заметите такую проблему, немедленно протрите загрязненное место чистой влажной тканью, чтобы избавиться от пятен и не допустить их въедания.

Чтобы пара лучше выглядела между чистками, всегда обрабатывайте белую кожаную обувь водонепроницаемым спреем, отталкивающим пятна. При необходимости наносите его каждые несколько недель. Но обязательно проверьте все этикетки обуви и инструкции к продуктам.

Чистка меламиновой губкой

Этот инструмент для уборки также отлично справляется с грязной белой обувью. Намочите меламиновую губку небольшим количеством воды и пройдитесь ею по коже кроссовок. На пятнах приложите немного больше усилий. Напоследок пройдитесь по поверхности влажной салфеткой и дайте паре высохнуть.

Чистка зубной пастой

Впечатляющие результаты может продемонстрировать и зубная паста. Но для обработки обуви нужно брать именно пасту, а не гель, и избегать цветных продуктов. Усилить действие средства поможет пищевая сода. Смешайте по чайной ложке пасты, соды и теплой воды. В результате должна получиться густая пастообразная субстанция. При необходимости меняйте пропорции соды и воды. Используя зубную щетку или тряпку, нанесите смесь на обувь, аккуратно протирая кожу круговыми движениями, чтобы удалить пятна. Остатки пасты для чистки сотрите влажной тканью и дайте кроссовкам высохнуть.

Чистка мылом

Как и в случае с зубной пастой, вам понадобится мыло без красителей. Лучше всего брать бесцветное брусковое мыло или гель для стирки или душа. Если мыло жидкое, нанесите несколько капель на салфетку из микрофибры, если брусковое – слегка намочите ткань и потрите ею мыло. Мягкими круговыми движениями потрите кроссовки с помощью намыленной салфетки. После чистки сотрите остатки средства влажной тканью и высушите обувь.

Чистка шнурков

Теперь, когда ваши белые кожаные кроссовки сверкают чистотой, настает время позаботиться и о шнурках. Они ведь первыми набирают на себя пыль и грязь и становятся серыми. Чтобы позаботиться о них, наполните небольшой таз теплой водой и растворите в нем немного средства для стирки или мытья посуды. Уложите шнурки в этот раствор и оставьте замачиваться на 10 минут. После этого потрите шнурки небольшой щеткой. Особое внимание уделите грязи и въевшимся пятнам. Почищенные шнурки хорошо прополощите и высушите перед тем, как вставлять их в кроссовки.

Как избавиться от запахов в белых кожаных кроссовках

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в кроссовках, важно дать им высохнуть естественным путем. Оставьте их в хорошо проветриваемом помещении или перед вентилятором. Когда кроссовки полностью высохнут, обработайте их дезодорантом для обуви или положите на ночь внутрь чайные пакетики – они работают как поглотитель запахов. Также можно посыпать стельку пищевой содой и оставить ее на 12-24 часа, а затем как следует вытряхнуть обувь. Сработать может и уксусный раствор. Смешайте белый уксус с водой 1:1 и нанесите смесь на внутреннюю часть кроссовок с помощью ткани. Оставьте обувь в хорошо проветриваемом помещении примерно на 15 минут, но не больше. Затем удалите уксус влажной тканью и дайте паре полностью высохнуть на воздухе перед тем, как надевать ее.

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