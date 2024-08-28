Как вывести пятна от травы: одежда будет как новая

Теплое время года – это идеальное время для активного отдыха на открытом воздухе. Однако кроме приятных эмоций он может также принести и пятна, от которых очень сложно избавиться, например, от травы.

Но не стоит отчаиваться, ведь существует ряд простых и эффективных методов, которые помогут вернуть одежде ее первоначальный вид. О них рассказала известная экспертка по уборке Карина Тонер.

Пятна от травы трудно удалить из-за хлорофилла и других органических веществ, содержащихся в растениях. Но если действовать правильно, то можно легко от них избавиться.

1. Предварительная обработка

Пятна от травы легче удалить, когда они свежие. Чем дольше они остаются на ткани, тем сложнее будет их вывести. Предварительная обработка пятна помогает расщепить грязь до того, как она успеет въесть в волокна.

Если вы заметили пятно от травы, то нанесите специальный пятновыводитель на загрязненное место как можно скорее. Можно также использовать белый уксус или спирт. Затем аккуратно вотрите средство в ткань щеткой с мягкой щетиной или пальцами и оставьте ее на 10-15 минут.

2. Холодная вода

После предварительной обработки пятна важно тщательно промыть загрязненное место под проточной холодной водой. Ни в коем случае не используйте горячую воду, ведь она может позволить грязи углубиться в волокна ткани.

3. Ручная стирка

Возьмите пятновыводитель или стиральный порошок с энзимами и выстирайте загрязненное место вручную еще раз и снова оставьте одежду на 10-15 мин.

4. Стиральная машина

После обработки пятна необходимо поместить одежду в стиральную машину. Выбирайте настройки, которые подойдут именно для вашего типа ткани, но избегайте режимов с горячей водой.

5. Проверка перед сушкой

После стирки важно тщательно осмотреть одежду, чтобы убедиться, что пятно полностью исчезло. Тепло от сушильной машины или от солнца может закрепить остатки грязи на ткани, после чего ее будет почти невозможно удалить. Если пятно все еще есть, повторите предыдущие этапы до полного его исчезновения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отстирать пятна от арбуза с любой ткани.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.