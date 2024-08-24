Как отмыть микроволновку без химии: гениальный лайфхак

Микроволновка – один из самых важных и удобных приборов на кухне. Он помогает быстро разогреть пищу, разморозить продукты или даже приготовить полноценное блюдо за считанные минуты.

Однако со временем внутренние стенки микроволновки покрываются жиром, остатками пищи и другими загрязнениями. О том как почистить их быстро, эффективно и без использования химии, рассказал Express.

Чтобы продлить срок службы бытовых приборов и сохранить эффективность, их нужно регулярно чистить и микроволновка не является исключением.

Чистка этого прибора может показаться нелегкой задачей, особенно если вы хотите избежать использования химических средств, которые могут оставить неприятные запахи или даже вредные вещества на поверхностях микроволновки. К счастью существуют простые и эффективные лайфхаки, которые помогут справиться с этой проблемой.

Лимон

Нарежьте ломтиками лимон и положите в миску с водой. Нагрейте ее в микроволновке в течение нескольких минут, прежде чем начинать вытирать грязь. Пар, образующийся от испарения воды, размягчит загрязнения, а лимон нейтрализует неприятные запахи, оставляя внутреннюю часть микроволновки свежей и без бактерий.

Уксус

Другой эффективный метод предполагает использование белого уксуса. Налейте примерно 200 мл жидкости в миску, пригодную для использования в микроволновке, и поставьте ее внутрь. Нагревайте кислоту в течение пяти минут, после чего подождите еще пять минут, пока испарения не подействует. Затем осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной мягкой тканью.

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