Как отмыть в блеске ванную комнату: понадобятся простые продукты из кухни

Ванна – это то помещение в доме, которое должно быть особенно гигиеничным, ведь здесь мы смываем с себя грязь и здесь больше всего контактируем с водой, в которой могут процветать микроорганизмы. Но иногда уборка в ванной нуждается в огромном количестве разных средств.

Между тем эксперты по чистоте говорят, что довести санузел до блеска можно с помощью простых продуктов, которые вы можете найти в своем же хозяйстве. Более того, использовать типичные для этого помещения загрязнения, чтобы навести в нем порядок. OBOZ.UА рассказывает подробнее.

Пятна зубной пасты для чистоты умывальника

Мало кто любит глядеть на присохшую зубную пасту на раковине. Как правило, мы спешим избавиться от таких следов. А зря. Зубная паста сочетает в себе свойства мягкого моющего средства и деликатного абразива. В следующий раз, когда кто-то наляпает ей на раковину, возьмите влажную губку или тряпку, и не сотрите это пятно, а воспользуйтесь им, чтобы очистить поверхность умывальника. Вдобавок вы получите еще и приятный свежий аромат.

Газированные напитки для мытья унитаза

Газированные напитки содержат пищевые кислоты, которые хорошо справляются с загрязнениями, типичными для ванной комнаты, прежде всего известковыми отложениями. А пузырьки углекислоты только усилят это действие. Поэтому кола (лучше всего брать напиток без сахара) хорошо справится с очисткой унитаза. Возьмите бутылку напитка и вылейте его в унитаз так, чтобы он омыл все стенки чаши. Оставьте средство действовать на время – от 15 минут до часа. А затем потрите стенки ершиком и хорошо ополосните унитаз чистой водой.

Сода и жидкость для посуды для очищения ванны

Эта смесь идеально сработает для чистки ванны. Средство для посуды растворит остатки жира, которые собираются на стенках, а сода справится с пятнами извести и другими загрязнениями. Если ваша ванна сделана из стойкого материала, возьмите пару столовых ложек соды, добавьте в нее несколько капель жидкости для посуды, чтобы образовалась паста, нанесите ее на стенки, подождите 10-15 минут, чтобы она подействовала, а затем потрите губкой и смойте остатки. Для более чувствительных материалов, таких как акрил, добавьте к пасте немного воды, чтобы получить концентрированный раствор соды с добавлением небольшого количества мыла. Далее алгоритм действий тот же.

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