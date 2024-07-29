Как отполировать металлическую мебель: безопасный способ

Существует масса лайфхаков для уборки, способных сэкономить вам кучу времени и денег. Но сможете ли вы быстро вспомнить хоть один прием по уходу за металлической мебелью?

Тем временем она часто используется в интерьерах и в саду и требует защиты не только от пыли и грязи, но и от ржавчины. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ухаживать за изделиями из металла, чтобы они долго служили и оставались в хорошем состоянии.

Для того чтобы защитить любую металлическую поверхность от грязи и влаги и сделать ее устойчивой к коррозии, нужно одно простое средство – автомобильный воск, который можно приобрести в любом автомагазине. Он полирует металл и создает водостойкое покрытие, предотвращая появление царапин и ржавчины. А чтобы воспользоваться им, не нужны ни специальные инструменты, ни особые условия.

Правильный метод использования конкретного средства должен содержаться на упаковке. Но в общем, процедура для автомобильного воска выглядит так: вы должны хорошо очистить и обезжирить поверхность, которую хотите отполировать, и полностью высушить ее. После этого нанесите немного воска на мягкую тряпку и хорошо распределите средство по всей поверхности, отполировав ее до блеска круговыми движениями. Затем дайте средству немного времени, чтобы высохнуть и сразу можете пользоваться своей мебелью.

Обновляйте это защитное покрытие время от времени. Следите за состоянием поверхности, если заметите, что блеск от воска начал тускнеть, можете нанести дополнительный небольшой слой средства.

Однако следует иметь в виду, что такая полировка подходит не для всех металлических поверхностей. На кухне автомобильный воск лучше не использовать в тех зонах, где он может контактировать с продуктами – на столешницах, мойках и даже на дверце холодильника.

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