Отчистить ванную, кухню и даже кроссовки: как сделать дома универсальное моющее средство
Не обязательно тратиться на средства для очистки разных поверхностей. Эксперты по уборке советуют сделать универсальный очиститель самостоятельно. Преимуществ множество: это многоцелевой, экологичный, доступный и безвредный способ, которым вы сможете отмыть кухню, ванную и даже кроссовки.
Из всех очистителей, которые вы можете сделать собственноручно, есть один, обладающий особой мощностью. Он может заменить кремовое моющее средство или фирменную пасту, и его можно безопасно использовать почти во всей квартире. Специалисты рассказали, как приготовить эффективное средство.
Универсальное средство
Универсальный очиститель состоит из пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Просто смешайте компоненты до образования пастообразной смеси.
Если вам нужно очистить небольшую поверхность, попробуйте столовую ложку пищевой соды и чайную ложку посуды, но для больших площадей вам может понадобиться от четверти до полного стакана пищевой соды. Затем, в зависимости от поверхности, вам понадобится салфетка из микроволокна, губка или щетка для чистки.
Как очистить духовку
Многие чистящие духовки содержат сильные химические вещества или имеют резкий запах, поэтому пищевая сода и моющее средство – отличный вариант.
Нанесите пасту на дверцу и внутри прибора (избегая вентиляционных отверстий) и оставьте на два часа, прежде чем использовать скребок, чтобы удалить пасту. Затем протрите излишки влажной тканью.
Как отмыть плиту
Поверхность плиты может быть сложно очистить из-за жира и кусочков пригоревшей пищи. Если ваша плита особенно загрязнена, попробуйте оставить пасту на время, чтобы размягчить грязь.
Как отчистить мойку
Попытайтесь использовать соду и средство для мытья посуды, чтобы отполировать свою раковину. Можно посыпать соду на раковину и сбрызнуть сверху моющим средством для посуды. Затем возьмите щетку, губку или стальную вату и вытрите остатки. Ополосните раковину проточной водой.
Как почистить швы между плиткой
Вам не нужны агрессивные химикаты или приобретенные в магазине пятна и грязи, потому что пищевая сода и моющее средство быстро сделают свое дело.
Для лучшего эффекта можно добавить перекись водорода. Типичное соотношение: одна часть моющего средства и одна часть пищевой соды на две части перекиси водорода.
Получив пасту, нанесите на швы и почистите зубной щеткой.
Белые кроссовки
Вернуть кроссовкам белье можно с помощью пищевой соды и пасты из моющего средства, смешанных с небольшим количеством горячей воды.
Вотрите пасту в обувь и оставьте, пока она не высохнет, затем сотрите щеткой и промойте чистой водой.
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