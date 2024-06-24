Как отпугнуть комаров и мошек: простые, но очень эффективные средства

Приятный летний отдых могут полностью испортить надоедливые комары и другие мелкие насекомые. Одни из них больно кусаются и даже способны провоцировать развитие аллергической реакции, другие просто летают вокруг и неприятно жужжат.

Конечно, можно приобрести разного рода фумигаторы и репелленты, чтобы избавиться от проблемы. Но есть два нюанса. Во-первых, в их основе лежат достаточно токсичные химикаты, пусть и в небольшой концентрации. А еще часть работает на электричестве и не принесут никакой пользы в период отключений. Поэтому OBOZ.UA собрал несколько народных способов избавиться от летних насекомых, которые не имеют этих недостатков, а вдобавок дешевы и легки в использовании.

Эфирные масла

Многие запахи, которые мы считаем приятными, для насекомых абсолютно невыносимы. К ним можно отнести аромат чайного дерева, эвкалипта, гвоздики, чабреца, герани или лаванды. Их все можно использовать в формате эфирных масел. Смешайте 30 граммов любого нейтрального масла (подсолнечного, оливкового, виноградных косточек) или крема без запаха с 20 каплями одного из перечисленных средств. Наносите данную смесь на открытые участки кожи во время отдыха на природе. Но не забудьте предварительно сделать тест на реакцию кожи – эфирные масла могут вызывать аллергию.

В помещении хорошо работают аромалампы с этими маслами. Также можно пропитывать ими ватный диск или салфетку и класть их на открытом окне или у кровати.

Отвар гвоздики

Это средство тоже отпугивает комаров и мошек благодаря своему аромату, но готовится оно из целых головок гвоздики, которые можно приобрести в отделе специй любого супермаркета. Возьмите столовую ложку сухих соцветий, залейте их холодной водой, на медленном огне доведите до кипения, выключите огонь, дождитесь пока жидкость остынет и процедите ее. Полученное средство можно наносить на кожу или опрыскивать им одежду.

Также гвоздику можно соединить с лимоном. Вставьте как можно больше засушенных бутонов в толстый ломтик фрукта. Этот импровизированный фумигатор защитит вас от насекомых, если вы поставите его рядом с собой.

Ванильный лосьон

Чтобы приготовить это средство, разведите чайную ложку ванилина в 250 мл чистой воды. Готовый раствор можно наносить на кожу, опрыскивать им одежду и помещение. Также эффективна смесь ванилина с детским кремом. Возьмите половину чайной ложки средства на 50 г крема и тщательно смешайте. Наносите на кожу по мере необходимости.

Отвары корней

Еще одна группа запахов, которую не выносят насекомые – это запахи корней валерианы, полыни или пырея. Соберите и измельчите любой из них, чтобы вышло где-то с горсть продукта. Залейте корень 1,5 л холодной воды, на медленном огне доведите до кипения и перелейте в термос, где настаивайте 30-60 минут. Далее отвар процедите и охладите. Его можно наносить на кожу или использовать для опрыскивания. Но имейте в виду, что валериана может отпугнуть комаров, но привлечь кошек.

Камфора

Запах камфоры достаточно специфичен, но он совершенно невыносим для надоедливых насекомых. Если вы готовы с ним мириться, воспользуйтесь любым камфорсодержащим средством для наружного применения. Нанесите немного на запястья или за ушами и вас окутает кокон из этого аромата, что на несколько часов защитит вас от комаров. А сделать фумигатор для дома можно, вскипятив немного воды, добавив в нее несколько капель камфоры и дав жидкости прокипеть несколько минут. Помещение наполнится камфорным паром, что выгонит насекомых.

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