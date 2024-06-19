Как отпугнуть ос: действенные летние лайфхаки

Лето – сезон не только тепла, цветов и свежих фруктов, но и насекомых, которые могут доставлять немало неприятностей. Например, ос – в теплую погоду они становятся очень активными и начинают строить гнезда, в том числе возле жилья людей.

Эксперты говорят, если вы не хотите, чтобы у вашей дачи, дома или квартиры завелись эти насекомые, то можете воспользоваться простыми природными средствами для отпугивания. OBOZ.UA рассказывает об их секретах подробнее.

Высадите растения

Аромат некоторых трав и цветов очень неприятен для ос. Например, они вряд ли поселятся у грядки с мятой, базиликом, розмарином, лавандой, тимьяном или шалфеем. Вы можете расположить горшки с этими растениями на подоконнике, высадить их на клумбе или создать красивый и душистый бордюр по периметру своего участка.

Воспользуйтесь эфирными маслами

Естественным репеллентом, который защитит от ос, могут выступать также эфирные масла цитронеллы, лемонграса, герани и мяты. Очень эффективным будет зажечь свечу, содержащую одно из этих средств. Тепло поможет ароматическим молекулам распространиться как можно дальше.

Но сработает и ароматизированный спрей. Смешайте 10–15 капель эфирного масла с одной чашкой воды и взболтайте в пульверизаторе. Обработайте этой смесью все места, которые хотите защитить от ос. Наносите ее каждые несколько дней. Также следует распылить ароматный раствор в местах, где осы любят строить гнезда, например, под крышей крыльца и возле любых щелей.

Закройте все трещины

Если в земле, бетонном или деревянном покрытии или на дорожках есть небольшие дыры, обязательно осмотрите их, они могут быть входами в осиное гнездо. Засыпьте эти отверстия песком, чтобы насекомые не могли выбраться из гнезда или залететь в него. Регулярно обследуйте дом и участок на предмет потенциальных точек проникновения. При необходимости вызывайте профессиональных дезинсекторов, которые быстро и полностью уничтожат гнездо.

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