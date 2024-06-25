Как отстирать одежду и отмыть руки от шелковицы: действенные лайфхаки
Дети и взрослые любят полакомиться шелковицами. И, может быть, для многих это была бы любимая летняя ягода, если бы не одно но. Отмыть одежду и руки от фиолетовых пятен очень сложно.
Пигмент шелковицы очень стойкий и стремительно просачивается в волокна ткани. OBOZ.UA собрал действенные лайфхаки, которые помогут отмыть шелковичный сок.
Как отмыть руки от шелковицы
Антоцианы, натуральные растительные пигменты, придающие интенсивные красные или фиолетовые оттенки овощам, цветам и фруктам, оставляют следы на коже и одежде.
В первую очередь следует как можно скорее попытаться смыть сок. Простое промывание рук теплой водой с мылом поможет удалить свежие пятна.
Если сок уже глубоко впитался в кожу, можно попробовать лимонный сок. Кислота быстро разрушит пигменты, делая пятна менее заметными. Нужно просто нанести немного лимонного сока на руки, втирать в течение нескольких минут и промыть теплой водой.
Понадобится и пищевая сода. Ее следует смешать с водой до образования густой пасты. Мягкий абразивный эффект помогает удалить стойкие пятна.
Если предыдущие методы не действуют, попробуйте смешать равные части белого уксуса и воды и использовать раствор как быстрый ополаскиватель для рук. Уксусная кислота растворяет пигменты, а в сочетании с содой становится мощным очищающим средством.
После процедур следует нанести на руки увлажняющий крем или лосьон, чтобы восстановить естественный баланс кожи и предотвратить ее пересушивание.
Как удалить пятна от шелковицы из одежды
Сразу об оговорках: не следует использовать хозяйственное мыло и стиральный порошок – эти средства не будут способствовать удалению пигментов из волокон.
Специалисты советуют попробовать один из методов:
- Можно облить свежее пятно крутым кипятком, а затем отправить вещь в стиральную машинку. Этот способ нельзя использовать на деликатных тканях, например шелке или шерсти.
- Если пятна уже высохли, попробуйте смешать три столовых ложки уксуса, одну ложку лимонного сока и стакан воды. Вылейте смесь на пятно и подождите пока активные компоненты подействуют.
- Если под рукой вообще нет очищающих средств, протестируйте естественный способ. Просто выжмите на пятно немного зеленого сока. Неспелые ягоды имеют кислоту, подобную лимонной, что тоже может вывести пятно.
- Соль и вода – эффективный народный метод от пятен. Смешайте компоненты в пропорции 1:1 до образования пастообразной смеси и нанесите на пятно. Соль действует как природный абсорбент, поглощающий пигмент шелковицы.
- Кефир содержит молочную кислоту, которая обесцвечивает пятна. Эксперты советуют замочить одежду в кефире на 2-3 часа, а затем постирать привычным способом.
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