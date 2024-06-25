Как отстирать одежду и отмыть руки от шелковицы: действенные лайфхаки

Дети и взрослые любят полакомиться шелковицами. И, может быть, для многих это была бы любимая летняя ягода, если бы не одно но. Отмыть одежду и руки от фиолетовых пятен очень сложно.

Пигмент шелковицы очень стойкий и стремительно просачивается в волокна ткани. OBOZ.UA собрал действенные лайфхаки, которые помогут отмыть шелковичный сок.

Как отмыть руки от шелковицы

Антоцианы, натуральные растительные пигменты, придающие интенсивные красные или фиолетовые оттенки овощам, цветам и фруктам, оставляют следы на коже и одежде.

В первую очередь следует как можно скорее попытаться смыть сок. Простое промывание рук теплой водой с мылом поможет удалить свежие пятна.

Если сок уже глубоко впитался в кожу, можно попробовать лимонный сок. Кислота быстро разрушит пигменты, делая пятна менее заметными. Нужно просто нанести немного лимонного сока на руки, втирать в течение нескольких минут и промыть теплой водой.

Понадобится и пищевая сода. Ее следует смешать с водой до образования густой пасты. Мягкий абразивный эффект помогает удалить стойкие пятна.

Если предыдущие методы не действуют, попробуйте смешать равные части белого уксуса и воды и использовать раствор как быстрый ополаскиватель для рук. Уксусная кислота растворяет пигменты, а в сочетании с содой становится мощным очищающим средством.

После процедур следует нанести на руки увлажняющий крем или лосьон, чтобы восстановить естественный баланс кожи и предотвратить ее пересушивание.

Как удалить пятна от шелковицы из одежды

Сразу об оговорках: не следует использовать хозяйственное мыло и стиральный порошок – эти средства не будут способствовать удалению пигментов из волокон.

Специалисты советуют попробовать один из методов:

Можно облить свежее пятно крутым кипятком, а затем отправить вещь в стиральную машинку. Этот способ нельзя использовать на деликатных тканях, например шелке или шерсти.

Если пятна уже высохли, попробуйте смешать три столовых ложки уксуса, одну ложку лимонного сока и стакан воды. Вылейте смесь на пятно и подождите пока активные компоненты подействуют.

Если под рукой вообще нет очищающих средств, протестируйте естественный способ. Просто выжмите на пятно немного зеленого сока. Неспелые ягоды имеют кислоту, подобную лимонной, что тоже может вывести пятно.

Соль и вода – эффективный народный метод от пятен. Смешайте компоненты в пропорции 1:1 до образования пастообразной смеси и нанесите на пятно. Соль действует как природный абсорбент, поглощающий пигмент шелковицы.

Кефир содержит молочную кислоту, которая обесцвечивает пятна. Эксперты советуют замочить одежду в кефире на 2-3 часа, а затем постирать привычным способом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как удалить любые "летние" пятна из одежды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.