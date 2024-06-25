Как удалить любые 'летние' пятна с одежды: эксперт по стирке поделился советами

Лето – это не только время отдыха, но и период, когда пятна на одежде появляются словно сами по себе. Все это существенно усложняет стирку, особенно в семьях, где есть дети – врожденные магниты для разной грязи и пятен.

Однако эксперты по уходу за одеждой Алекс Эконс говорит, что систематизировать и облегчить летний уход за одеждой не так уж сложно. Главное – знать несколько простых правил. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Загрязнения летом могут появляться самые разные – следы от прохладительных напитков, жирные пятна от солнцезащитного крема, полосы от травы, пыльца цветов и песок с пляжа. Избавиться от них не будет слишком сложно и дорого, большинство нужных ингредиентов у вас уже есть дома, или вы можете легко их приобрести.

Всегда осматривайте одежду на предмет пятен перед стиркой, ведь обработку нужно производить прежде чем вы отправите вещь в барабан машины. Точечное нанесение соответствующих средств уберет все загрязнения еще до того. Это не только сэкономит вам деньги и время, поскольку сократит использование стиральных средств и их выполаскивание, но и сработает более эффективно.

Пятна пота

Желтые следы, возникающие из-за выделения пота, лучше отмывать раствором на основе уксуса. Он будет более деликатен к тканям, чем хлорный отбеливатель, и при этом не менее эффективен.

Для приготовления раствора для выведения желтых пятен смешайте половину чайной ложки стирального порошка с четвертью стакана белого уксуса и четвертью стакана прохладной воды. Нанесите полученную пасту прямо на пятна, слегка натирая загрязненные участки, а затем сразу же постирайте вещь.

Кстати, если вам нужно отбелить белую вещь, лучше всего будет сушить ее после удаления пятен пота под прямыми солнечными лучами. Солнце естественным образом отбеливает ткани, осветляет любые пятна и при этом обеззараживает текстиль.

Следы от травы

Трава богата хлорофиллом – зеленым пигментом, который участвует в процессе фотосинтеза. Он чрезвычайно полезен для всего живого, ведь помогает переработать углекислый газ в кислород, но при этом оставляет очень стойкие пятна на вещах.

Противопоставить хлорофиллу можно медицинский спирт. С помощью чистой губки снимите как можно больше загрязнения с одежды, затем промочите ватный тампон спиртом и обработайте им пятно. Оставьте средство действовать на 5-10 минут. Затем промойте ткань холодной водой и при необходимости повторите процесс чистки.

Песок в ткани

Песок может забиваться глубоко в волокна, создавая пятна. При этом избавиться от него может быть достаточно сложно. Перед тем, как браться за чистку одежды, вспомните, что эта субстанция является гидрофильной, то есть прилипает ко всему влажному. Противопоставить песку можно нечто гидрофобное, то есть вещество, которое воду отталкивает. Таким свойством обладает кондиционер для белья.

Растворите колпачок кондиционера в тазу теплой воды и ненадолго замочите загрязненные песком вещи. Обычная стирка после такого замачивания эффективно удалит его из волокон.

Пятна сока

Такие загрязнения могут возникнуть, когда вы едите ягоды или фрукты или пьете летние коктейли. Главное правило – никогда не застирывать пятна сока горячей водой. Она только закрепит пигмент в ткани. Поэтому снимите загрязненную вещь и как можно скорее замочите ее в холодной воде. Можно также потереть загрязненное место кубиком льда.

А еще перед стиркой следует обработать такой след соком лимона. Он бесцветен и благодаря своей кислотности хорошо разъедает натуральные пигменты. Просто оставьте немного сока на пятне на 30 минут, а затем постирайте вещь обычным способом.

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