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Как отстирать пятна от арбуза из любой ткани: это может быть не так просто

Алина Милсент
Rest
2 минуты
174
Как отстирать пятна от арбуза из любой ткани: это может быть не так просто

Сезон арбузов в разгаре. Однако сочное летнее лакомство может испачкать одежду, ковер и обивку. Эти пятна вызваны танинами – органическими красителями, что придают арбузу красный цвет.

Первым признаком того, что с стиркой могут возникнуть проблемы, является изменение цвета пятна: оно становится не розовым, а желто-коричневым. Эксперты рассказали, как отстирать пятна от арбуза из любой ткани.

Как вывести пятна от арбуза из одежды

  • Вытрите жидкость бумажным полотенцем или салфеткой. Будьте осторожны, чтобы не втереть пятно поглубже в волокна.
  • Промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, смоченным в прохладной воде.
  • Затем положите одежду под кран с холодной проточной водой. Пусть вода стечет через нижнюю часть материала, чтобы заставить арбузный сок выйти из волокон.
  • Используйте пятновыводитель на основе энзимов или нанесите немного жидкого моющего средства непосредственно на пятно. Подождите не менее 10 минут.
  • Стирать следует в соответствии с рекомендациями на этикетке по уходу за тканью.
Как отстирать пятна от арбуза из любой ткани: это может быть не так просто

Как удалить пятна от арбуза из ковров и обивки

  • Удалите кусочки арбуза, а затем воспользуйтесь хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем, чтобы промокнуть как можно больше жидкости.
  • Смешайте 2 чайные ложки моющего средства с 2 стаканами теплой воды в маленькой емкости.
  • Смочите ткань, губку или щетку с мягкой щетиной в растворе и нанесите средство, не проникая глубоко в волокна, иначе появится плесень, особенно на подушках.
  • Продолжайте промокать пятно снаружи внутрь, пока не исчезнет пятно.
  • Смочив белую ткань, промойте очищенное место и промокните сухим полотенцем.
  • Высушите обивку или ковер с помощью фена, чтобы поднять волокна.

Дополнительные советы

Для засохшего пятна на ковре или обивке используйте кислородный отбеливатель. Разбавленный белый уксус или лимон могут помочь удалить пятна от фруктовых соков, в том числе и от арбуза.

Чем раньше вы обработаете пятно, тем лучше. Высокие температуры могут закрепить пятно и сделать его стойким. Не стоит тереть загрязнение, иначе оно проникнет глубже в волокна, и его будет сложнее отстирать.

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