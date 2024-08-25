Как отстирать пятна от арбуза из любой ткани: это может быть не так просто

Сезон арбузов в разгаре. Однако сочное летнее лакомство может испачкать одежду, ковер и обивку. Эти пятна вызваны танинами – органическими красителями, что придают арбузу красный цвет.

Первым признаком того, что с стиркой могут возникнуть проблемы, является изменение цвета пятна: оно становится не розовым, а желто-коричневым. Эксперты рассказали, как отстирать пятна от арбуза из любой ткани.

Как вывести пятна от арбуза из одежды

Вытрите жидкость бумажным полотенцем или салфеткой. Будьте осторожны, чтобы не втереть пятно поглубже в волокна.

Промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, смоченным в прохладной воде.

Затем положите одежду под кран с холодной проточной водой. Пусть вода стечет через нижнюю часть материала, чтобы заставить арбузный сок выйти из волокон.

Используйте пятновыводитель на основе энзимов или нанесите немного жидкого моющего средства непосредственно на пятно. Подождите не менее 10 минут.

Стирать следует в соответствии с рекомендациями на этикетке по уходу за тканью.

Как удалить пятна от арбуза из ковров и обивки

Удалите кусочки арбуза, а затем воспользуйтесь хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем, чтобы промокнуть как можно больше жидкости.

Смешайте 2 чайные ложки моющего средства с 2 стаканами теплой воды в маленькой емкости.

Смочите ткань, губку или щетку с мягкой щетиной в растворе и нанесите средство, не проникая глубоко в волокна, иначе появится плесень, особенно на подушках.

Продолжайте промокать пятно снаружи внутрь, пока не исчезнет пятно.

Смочив белую ткань, промойте очищенное место и промокните сухим полотенцем.

Высушите обивку или ковер с помощью фена, чтобы поднять волокна.

Дополнительные советы

Для засохшего пятна на ковре или обивке используйте кислородный отбеливатель. Разбавленный белый уксус или лимон могут помочь удалить пятна от фруктовых соков, в том числе и от арбуза.

Чем раньше вы обработаете пятно, тем лучше. Высокие температуры могут закрепить пятно и сделать его стойким. Не стоит тереть загрязнение, иначе оно проникнет глубже в волокна, и его будет сложнее отстирать.

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