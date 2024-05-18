Как отстирать пятна от макияжа на белых полотенцах: самый действенный способ

Средства для макияжа разрабатывают специально для того, чтобы они обеспечивали устойчивое покрытие. Но, что хорошо для создания образа, то нередко приводит к проблемам при стирке. Особенно, если вы используете для умывания белые полотенца.

Однако эксперты по уходу за текстилем говорят, что вернуть полотенцам белизну вполне возможно. OBOZ.UA рассказывает об эффективном лайфхаке, для которого вам понадобятся только пищевая сода и белый уксус.

Сода помогает во время стирки смягчить воду, поэтому стиральное средство, которое вы используете, становится более эффективным. Уксус при этом работает как натуральный и безопасный дезинфектор, он также эффективно растворяет любые, даже сложные загрязнения и отбеливает ткань.

Чтобы воспользоваться силой двух средств, добавьте половину стакана соды в отсек стиральной машины, предназначенный для моющего средства. Уксус при этом следует заливать в лоток для кондиционера. Далее выберите обычную программу, на которой вы стираете полотенца.

Еще один способ вымыть из белых полотенец любые следы косметики, это замочить их в горячем растворе буры с добавлением небольшого количества стирального средства. Разведите 5 столовых ложек буры в 4 литрах горячей воды, добавьте немного порошка или геля и положите в эту жидкость полотенца на несколько часов. После этого сполосните их и постирайте, как обычно.

В любом случае, если вы хотите избавиться от следов косметики на полотенцах, не сушите их в машине. Даже малейшие остатки косметических продуктов машинная сушка только закрепит в волокнах, и отстирать их в следующий раз будет гораздо сложнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто дерматологи советуют стирать банные полотенца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.