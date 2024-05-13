Как пересаживать рассаду в открытую почву и не повредить ее: полезные советы

Рассадный метод выращивания овощей и цветов пользуется большой популярностью среди садоводов и огородников. Он позволяет получить более ранний и качественный урожай.

От того, правильно ли будет проведена пересадка растений, зависит их дальнейшее развитие. Поэтому издание Зелена Садиба поделилось несколькими полезными советами, которые помогут вашим сеянцам адаптироваться в открытом грунте как можно лучше.

Закаливание

Закалка рассады перед высадкой в открытый грунт – это обязательная процедура. При ее отсутствии сеянцы могут остановиться в росте или даже погибнуть из-за резкого изменения условий.

Закаливать рассаду следует начинать примерно за 2 недели до высадки. Не стоит растягивать этот процесс дольше чем на 3 недели, ведь это может привести к остановке роста растений.

Для начала следует понижать температуру в помещении с рассадой на ночь. Для теплолюбивых культур – до 12-14 градусов, а для холодостойких – до 6-8 градусов.

Далее нужно постепенно закалять растения, чтобы примерно за 5 дней до высадки они хорошо чувствовали себя при круглосуточном пребывании на улице.

Время высадки

Перед тем, как планировать высадку рассады, нужно тщательно изучить прогноз погоды и убедиться в том, что риск заморозков прошел, а сильного ветра и ливней не будет.

Для посадки следует выбирать пасмурный день, чтобы прямые солнечные лучи не повредили растения.

Возраст сеянцев

У каждой культуры есть свои оптимальные сроки посадки в открытую почву. Если посадить слишком молодую рассаду, она не сможет должным образом противостоять уличным условиям. В то же время переросшие сеянцы могут хуже перенести адаптацию, из-за чего их рост замедлится, а способность противостоять болезням снизится.

Транспортировка рассады

Перед посадкой рассада не редко должна пережить транспортировку из города на дачный участок. Этот процесс может быть не простым, ведь некоторые, особенно высокорослые растения, могут повредиться во время путешествия.

Опытные садоводы советуют перевозить рассаду в высоких коробках и ставить горшки плотно друг к другу. Если такой возможности нет, то, например, высокорослые томаты можно связать. Для этого в центральный горшок нужно поставить колышек и обвязать вокруг него широкой тесьмой стебли растений.

Также некоторые растения можно перевозить в горизонтальном положении, чтобы свести к минимуму риск поломки стебля.

Если рассада все же повредилась, это не обязательно означает потерю сеянца. Если стебель цел, но наклонился, то его можно подвязать. А если сломался, то можно использовать ее как живец, быстро пустящий корни.

Травмы корней

Чем меньше травмировались корни рассады во время посадки, тем лучше. Поэтому лучше не разбивать земляной ком, особенно если он пронизан корешками.

За день до пересадки растений, их следует обильно полить. Во время высадки осторожно достаньте растение вместе с землей и усадите в лунку. Впоследствии корневая система самостоятельно начнет расправляться.

Если рассада растет в общем ящике, то ее следует обильно залить водой, а после того, как почва пропитается влагой, осторожно начать разделять земляные грудки. После этого сплетенные корешки кладут в воду, чтобы их легче было распутать.

Постоянное место роста

Перед тем как высаживать рассаду, грядки нужно правильно подготовить, а именно подкормить. Для этого можно использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Также нужно следить, чтобы при посадке между корешками и землей не оставалось воздушных полостей, и придерживаться рекомендаций по высадке разных культур.

Солнце

Уровень освещенности в помещении намного ниже, чем на улице, поэтому если высадка рассады пришлась на солнечную погоду, то следует позаботиться о временной защите культур от прямых солнечных лучей. Это поможет избежать ожогов, имеющих вид белых некротических пятен на листьях.

Очень сильные ожоги могут привести к ослаблению и даже гибели растений, поэтому сделайте над ними навес, например, из белого нетканого материала. После того как рассада прижилась и на ней появились новые листочки, его можно будет убрать.

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