Как перевести на украинский 'в силу': лучшие варианты

Если вы долгое время разговаривали на русском языке, то, вероятно, активно использовали конструкцию "в силу" для обозначения причинно-следственной связи. Мол, сила определенных обстоятельств привела к неким последствиям. Но для украинского такое значение не присуще.

Как же лучше перевести такую конструкцию? Ответ искали эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Они предложили сразу несколько соответствий, которые можно использовать как синонимы. Кстати, это только обогатит вашу речь.

Итак, если внимательно изучить, что предлагают в таком смысле украинские словари, можно составить целый список предлогов аналогичного значения. Вот этот список:

через;

внаслідок;

з огляду на;

на підставі;

зважаючи;

завдяки;

залежно від;

у зв’язку з.

Подставляйте их там, где вам интуитивно хочется воспользоваться конструкцией "в силу". В таком случае вы избежите ошибок.

Значит ли это, что в украинском языке вообще не стоит употреблять предлог "в" с существительным "сила"? Нет, это не так. Но совмещать их таким образом следует, когда речь идет о какой-то силе. Например, как в этой цитате Ольги Кобылянской:

Вірю лише в силу любові.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда "закордон" пишется вместе, а когда предлог здесь употребляется отдельно.

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