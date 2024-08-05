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Как перевести на украинский "в силу": лучшие варианты

Юлия Потерянко
Rest
1 минута
816
Как перевести на украинский 'в силу': лучшие варианты

Если вы долгое время разговаривали на русском языке, то, вероятно, активно использовали конструкцию "в силу" для обозначения причинно-следственной связи. Мол, сила определенных обстоятельств привела к неким последствиям. Но для украинского такое значение не присуще.

Как же лучше перевести такую конструкцию? Ответ искали эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Они предложили сразу несколько соответствий, которые можно использовать как синонимы. Кстати, это только обогатит вашу речь.

Итак, если внимательно изучить, что предлагают в таком смысле украинские словари, можно составить целый список предлогов аналогичного значения. Вот этот список:

  • через;
  • внаслідок;
  • з огляду на;
  • на підставі;
  • зважаючи;
  • завдяки;
  • залежно від;
  • у зв’язку з.

Подставляйте их там, где вам интуитивно хочется воспользоваться конструкцией "в силу". В таком случае вы избежите ошибок.

Значит ли это, что в украинском языке вообще не стоит употреблять предлог "в" с существительным "сила"? Нет, это не так. Но совмещать их таким образом следует, когда речь идет о какой-то силе. Например, как в этой цитате Ольги Кобылянской:

  • Вірю лише в силу любові.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда "закордон" пишется вместе, а когда предлог здесь употребляется отдельно.

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