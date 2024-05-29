Можете пожалеть об этом: почему не стоит использовать уксус для прочистки слива в умывальнике

Уксус называют наиболее универсальным средством для уборки, которым можно удалять пятна, дезинфицировать поверхности и придавать блеск стеклу. Нередко его используют даже для прочистки забитых труб, но сантехники предупреждают, что это может оказаться не лучшей идеей.

Проблема кроется в химических свойствах белого уксуса. OBOZ.UA узнавал, что именно делает его нежелательным средством для борьбы с засорами.

Некоторые домовладельцы предпочитают прочистку содой с уксусом из-за экологичности и дешевизны этих средств. Они легко вступают в реакцию, которая хорошо промывает слив и разблокирует трубы.

Однако опытные сантехники предостерегают – уксус может стать причиной повреждения канализационной системы. Уксусная кислота способна вызвать коррозию металла, а также негативно влиять на пластик.

Реакция, в которую входят сода и уксус, достаточно сильна и она может наносить вред материалам, из которых изготавливают трубы. Когда разбавленная уксусная кислота соединяется с бикарбонатом натрия пищевой соды, она начинает пениться. В ходе этого процесса выделяется углекислый газ, вода, а также некоторые другие вещества.

Пузырьки действительно хорошо борются с загрязнениями. В том числе они способны разрушать налет из жира, грязи и копоти, который иногда образуется в трубах. Но при этом такая реакция постепенно влияет на сами трубы, а еще на резиновые уплотнители, часто встречающиеся в старых водопроводных системах. По мнению экспертов, это может нанести больше вреда, чем пользы, и привести к высоким счетам за ремонт канализации.

Поэтому, каким бы страшным и агрессивным вам ни казалось фабричное средство для пробивания засоров, его использование все же будет более безопасным. Но при этом не забудьте убедиться, что жидкость, гранулы или порошок совместимы с типом труб, которые установлены у вас дома.

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