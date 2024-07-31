Как почистить до блеска кафель: безотказный способ

Чистота и порядок в – это залог здоровья и комфорта. Однако в доме есть места, которые очистить очень тяжело.

Одним из важных аспектов ухода за домом является чистка кафеля и затирки между ним. О том, как сделать это максимально быстро и эффективно, рассказала руководитель мельбурнской компании Queen of Clean Ребекка Ладнер.

Кафель, благодаря своей гладкой поверхности, кажется легкой для чистки поверхностью, но на практике все сложнее. С течением времени он покрывается налетом, грязью и жировыми отложениями, которые трудно удалить обычными средствами. Кроме того, швы могут стать настоящим питомником для плесени и бактерий, что требует дополнительного внимания во время уборки.

Экспертка испытала все лайфхаки для очистки кафеля, включая соду, уксусом и специальные моющие средства, но ни один из них не дал желаемого результата. Кроме того, они нуждались в слишком большом количестве времени и усилий. Однако, к счастью, Ладнер нашла способ справиться со сложными загрязнениями.

Чем очистить изразцы и затирку между ними?

Растворите две мерные ложки стирального порошка для пятновыведения в ведре с водой и распределите смесь по плитке перед тем как начать тщательно тереть места с наибольшими загрязнениями. Однако будьте осторожны, ведь в это время кафель будет очень скользким.

После того, как вы завершите оттирать пятна с пола, промойте его раствором из горячей воды и метилового спирта.

Советы

Проверьте любые моющие средства на небольшом участке, чтобы убедиться, что они не обесцвечиваются и не повредятся;

Для отмывания затирки между настенными плитками или в небольших помещениях обычно легче использовать ручную щетку;

Если вы повредили плитку, то как можно скорее смойте моющее средство водой;

Очищайте пол в последнюю очередь, чтобы на него не падала пыль во время стандартной уборки.

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