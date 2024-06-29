Как почистить экран телевизора от пыли: способы, которые не принесут вреда

Экран телевизора требует регулярной очистки. За последнее десятилетие произошел скачок в развитии отрасли – появились инновационные экраны с высоким разрешением. Старые методы очищения поверхности утратили актуальность – некоторые из них сейчас могут только навредить.

Чтобы очистить экран телевизора, потребуется всего несколько минут. Использование неправильного метода может привести к необратимому повреждению и свести на нет любую гарантию, говорят эксперты.

Как часто нужно чистить телевизор

Очищайте экран телевизора раз в неделю, чтобы избежать накопления пыли, микробов и отпечатков пальцев. Лучше всего в этом поможет салфетка из микрофибры или специальная тряпка.

Советы по чистке экрана телевизора:

Следуйте инструкциям изготовителя, особенно если на телевизор все еще действует гарантия, чтобы не сделать ничего, что может привести к ее аннулированию.

Не распыляйте моющее средство непосредственно на экран телевизора.

Избегайте агрессивных химических веществ.

Всегда используйте мягкую ткань, чтобы протирать экран телевизора. Грубая ткань или бумажное полотенце могут поцарапать экран.

Как очистить LED, LCD, OLED, QLED и плазменные экраны

Чтобы не повредить экран телевизора, воздержитесь от использования таких веществ как аммиак (содержащийся в некоторых чистящих средствах стекла), спирт и ацетон.

Независимо от того, есть ли у вас ЖК-, LED- или OLED-телевизор или старый плазменный экран, соблюдайте эти шаги, чтобы безопасно бороться с пылью и отпечатками пальцев:

Выключите телевизор. Проще увидеть и удалить полосы, когда экран черный.

Используйте мягкую сухую ткань из микрофибры, предназначенную для осторожной очистки и удаления пятен с очков, мобильных телефонов и объективов камер.

Эксперты рекомендуют использовать предварительно увлажненную салфетку для электроники, чтобы аккуратно удалить пятна с экрана телевизора. Никогда не распыляйте средство непосредственно на экран. Это может повредить прибор.

Чтобы очистить телевизор, не оставляя разводов, протрите экран сначала в одном направлении (горизонтально или вертикально), а затем протрите его вторично в противоположной траектории.

Тряпкой из микрофибры проведите по кнопкам и задней части телевизора, чтобы собрать пыль из вентиляционных отверстий. Для удаления пыли из вентиляционных отверстий, портов и кабельных соединений можно использовать мягкую щетку для пыли и низкий уровень всасывания.

Избегайте использования предварительно обработанных салфеток для пыли. Они имеют жирное покрытие, которое отлично собирает пыль на деревянной мебели, но может оставлять разводы на экране телевизора.

Как почистить пульт

Пульты могут накапливать пыль, разлитую пищу, крошки и множество микробов. Кроме того, между кнопками часто застревает мусор, препятствующий надлежащей работе.

Извлеките батареи и закройте крышку отсека.

Слегка постучите пультом, держа его кнопками вниз, чтобы удалить любые крошки или мусор, застрявшие в щелях.

Возьмите предварительно смоченную дезинфицирующую салфетку и хорошо отожмите ее. Обратите особое внимание на кнопки и узкие места вокруг них, используя зубочистку или зубную щетку, чтобы получить доступ к крошечным щелям.

Подождите, пока пульт высохнет, а затем поверните батареи в отсек.

Ранее OBOZ.UA публиковал простые и практические советы, которые помогут избавиться от пыли надолго.

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