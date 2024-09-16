Как почистить кухонные шкафчики: советы, что должен знать каждый

Шкафчики могут быть самыми грязными местами на кухне – при отсутствии регулярной уборки. Грязь, пыль, остатки пищи, рассыпанные крупы и разлитые жидкости могут привести не только к накоплению микробов, но и появлению насекомых и вредителей.

Мягкое средство для посуды в сочетании теплой водой работает на большинстве поверхностей, включая металл, пластиковый ламинат, окрашенное дерево и винил. Эксперты также советуют добавить в раствор немного уксуса, чтобы уничтожить бактерии.

Если вы производите обычную очистку кухонных шкафов от пыли, всегда начинайте сверху и опускайтесь вниз, чтобы вам не пришлось ничего чистить повторно.

Некоторые эксперты советуют мыть шкафы еженедельно, но лучше быть реалистами. Не всегда есть время и возможность так часто делать генеральную уборку. Если вы не можете так часто мыть шкафы, попробуйте обычную очистку от пыли раз в неделю.

Протрите поверхность шкафа сухой тряпкой, уделяя особое внимание бороздкам, где собирается пыль.

Большинство материалов не любят излишне жидкости. Избыток влаги может повредить обработку или краску, а в некоторых случаях начать деформировать менее крепкие материалы. Попадание воды на петли или ручки может привести к их ржаванию. Лучше нанести средство на ткань, а не непосредственно на шкафы, чтобы избежать перенасыщения. Вешать влажные полотенца следует подальше от деревянных шкафов.

Для очищения от жира можно приготовить мягкую пасту из одной части пищевой соды и двух частей воды. Оставьте на пораженном участке на пару минут, затем вытрите.

Пищевая сода также является чудодейственным продуктом, когда вы имеете дело с пятнами на кухонном шкафу. Аккуратно нанесите пасту из воды и соды на загрязнение с помощью мягкой зубной щетки или влажной губки.

Стеклопакеты на кухонных шкафах тоже нужно мыть. Обязательно используйте средство для чистки стекла, которое будет мягким для поверхности шкафа. Эксперты предостерегают избегать распыления жидкостей прямо на поверхность. Смочите ткань очистителем, протрите ее и отполируйте стекло, чтобы избежать разводов. И не забудьте открыть дверцу шкафа и почистить также изнутри.

Мы постоянно затрагиваем фурнитуру шкафов, чтобы открывать и закрывать дверцу, поэтому регулярная дезинфекция является ключевой. Пригодится раствор из воды и соды в пропорции 1:1.

Приборы, выделяющие тепло или пар, могут со временем испортить шкафы. Если у вас есть тостер или кофеварка прямо под шкафами, подумайте о том, чтобы переместить их к другой розетке, когда они используются.

Очистите шкафы изнутри – удалите крошки и мусор и протрите мягким средством. Также следует вытереть пыль со всей посуды, прежде чем положить ее обратно.

Используйте защитные пленки и другие вкладки, чтобы защитить внутренние поверхности шкафов от липких разливов.

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