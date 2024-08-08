Как почистить льдогенератор в холодильнике: пошаговая инструкция

Что может быть приятнее в жару, чем насладиться напитком со льдом? Но от частого использования льдогенератор в вашем холодильнике может приобрести посторонние запахи, а в случае полного отсутствия уборки даже покрыться плесенью.

На самом деле, почистить эту систему холодильника совсем несложно. OBOZ.UA собрал советы профессионалов, как сделать это правильно. Подготовьте мягкое средство для мытья посуды, несколько чистых салфеток из микрофибры или губок, старую зубную щетку, отбеливатель и немножко соды и уксуса.

Опустошитите холодильник

Начните с того, что извлеките все продукты из холодильника и морозильника. Разморозьте его, выбросьте все просроченные продукты и протрите все поверхности теплой мыльной водой. Так вы точно избавитесь от любых посторонних запахов.

Выключите льдогенератор

Если ледогенератор в холодильнике имеет отдельное питание, отключите его от сети. Или просто держите весь прибор не подключенным и дальше. Так вы убережете себя от удара током во время чистки. И не забудьте положить на пол несколько полотенец, чтобы не допустить разлив жидкости.

Снимите и очистите компоненты льдогенератора

Осторожно снимите контейнер для льда и другие съемные части со льдогенератора. Подробные инструкции по этому поводу можно найти в инструкции к прибору. Вымойте эти компоненты теплой мыльной водой вручную, используя мягкие салфетки или губки. Избегайте использования посудомоечной машины, так как это может привести к повреждению деталей.

Очистите наружную и внутреннюю части льдогенератора

Растворите в миске теплой воды пару капель мягкого мыла и очистите этим раствором все открытые поверхности льдогенератора. Для удаления стойкого льда используйте влажную теплую ткань. Старой зубной щеткой очистите уголки и другие труднодоступные места.

Тщательно все продезинфицируйте

Обратитесь к инструкции к холодильнику, чтобы узнать, можно ли для его чистки использовать хлорсодержащие вещества. Если да, разведите в литре воды чайную ложку отбеливателя и протрите этой смесью все поверхности льдогенератора. Затем тщательно промойте все чистой водой и высушите.

Замените фильтр для воды

Если в холодильнике есть фильтр для воды, самое время его заменить. Новый фильтр обеспечит лучший вкус льда и более высокую производительность льдогенератора. Старайтесь менять фильтр каждые шесть месяцев. С такой же частотой очищайте и льдогенератор.

Соберите все и перезапустите устройство

После завершения очистки осторожно установите на место все снятые компоненты, включая контейнер для льда. Убедитесь, что все надежно закреплено. Подключите холодильник к сети и включите льдогенератор, если у него есть отдельный пульт управления. На этом этапе можно также положить продукты обратно в холодильник.

Промойте систему

Первые 2-3 партии льда, которые намерзнут в генераторе, выбросьте. Это поможет промыть систему и устранить любые остаточные привкусы или запахи от процесса очищения.

Поддерживайте чистоту

Возьмите за привычку удалять старый лед и протирать поверхности холодильника еженедельно. Глубокую чистку производите раз в полгода. Или чаще, если вы часто используете ледогенератор или замечаете любые посторонние запахи или изменение цвета.

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