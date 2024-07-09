Как почистить матрас с помощью пылесоса: лайфхак для устранения грязи и запахов

Матрас – это место, где мы проводим треть своей жизни во время сна. Поэтому его нужно регулярно чистить, ведь пыль и грязь могут негативно отразиться на самочувствии.

Обычное проветривание или частая замена постельного белья не решают эту проблему полностью. Поэтому House Digest поделились методом эффективной очистки с помощью пылесоса.

Люди, как правило, по меньшей мере раз в неделю убирают пылесосом пол, но на самом деле этот прибор более функционален, чем вы думали.

Со временем на матрасах, как и на других бытовых поверхностях, накапливается пыль, грязь, частицы жира, кожное сало. Кроме того, там могут успешно размножаться пылевые клещи, поэтому следует регулярно принимать меры для того, чтобы от них избавиться.

Как часто нужно пылесосить матрас

Эксперты рекомендуют чистить матрасы пылесосом каждые 3-6 месяцев, однако если вы страдаете сезонной аллергией или аллергией на пыль, то стоит это делать значительно чаще.

Как правильно пылесосить матрас

Для начала снимите все наматрасники и постельные принадлежности и отправьте их в стиральную машину. Затем очистите контейнер для пыли и мусора, чтобы лучше отслеживать, сколько пыли пылесос извлекает из вашего матраса, и подсоедините насадку для обивки, чтобы предотвратить перенос грязи с пола на кровать.

Наконец медленно пропыленосите поверхность матраса, сильно, но осторожно нажимая на прибор. Такой подход позволит прибору всасывать не только пыль с поверхности, но и часть изнутри.

Если ваш матрас имеет складки или другие труднодоступные места, воспользуйтесь меньшей насадкой на пылесос, чтобы очистить их.

Как освежить матрас и избавиться от неприятных запахов

Если вам не нравится запах матраса или вы просто хотите его освежить, то это можно сделать с помощью пищевой соды. Просто посыпьте его поверхность и оставьте на 30 мин. Порошок нейтрализует все запахи, а также впитает остатки влаги от пота. После этого просто усердно уберите соду пылесосом и наслаждайтесь чистотой и свежестью.

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