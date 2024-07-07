Как стирать одежду из шелка: летние советы

Шелк всегда ассоциировался с роскошью, элегантностью и изысканностью. Его часто используют для изготовления дорогой одежды, постельного белья и т.п.

Шелковые ткани не только красивые, тонкие и легкие, но и очень деликатные. О том, как их следует стирать, чтобы не испортить, рассказало издание Martha Stewart.

К сожалению, крашеный шелк тускнеет от контакта с водой, поэтому перед стиркой проверьте свою одежду на стойкость цвета. Промокните незаметный внутренний участок влажной чистой тканью. Если цвет растекается, то лучше отнести вещь в химчистку к специалистам.

Как стирать шелк в домашних условиях

Если вы уверены, что цвет вашей шелковой одежды не потускнеет, то его можно постирать и в домашних условиях. Для начала нужно приготовить очистительный раствор.

Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками лимонного сока или белого уксуса. Затем налейте смесь в бутылку с пульверизатором и распылите на загрязненные места на шелковой ткани. Осторожно вотрите жидкость в загрязнение с помощью мягкой ткани. Это поможет удалить даже пятна от дезодоранта.

Затем нужно постирать одежду. Его можно отправить в стиральную машину на режим деликатной стирки, но эксперты говорят, что лучше делать это вручную.

Наполните раковину прохладной или холодной водой, а затем добавьте туда мягкое моющее средство, не содержащее агрессивных компонентов. Уложите вещи в раствор, перемешайте и дайте им постоять несколько минут. Наконец слейте мыльную смесь и промойте шелк прохладной проточной водой.

Сушка

Никогда не выжимайте шелковые вещи и не бросайте их в сушильную машину. Чтобы удалить лишнюю воду, положите мокрую одежду на белое хлопковое полотенце. Сложите его вдвое и осторожно промокните шелк. Затем повесьте одежду на вешалку, чтобы она высохла естественным путем.

Уход за шелком

Если вы хотите выровнять шелковую ткань, то лучше использовать отпариватель, предназначенный для деликатных тканей. Однако если у вас есть только утюг, выверните одежду наизнанку, сделайте ее влажной и гладьте на самой низкой температуре.

Хранить шелковую одежду следует на пушистых вешалях, чтобы она не соскальзывала. Также помните, что моль очень любит натуральные ткани, поэтому регулярно чистите шкаф и проверяйте его на наличие вредителей.

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