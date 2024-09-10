Как почистить рюкзак: лайфхаки для разных материалов

Рюкзак нужно чистить регулярно, ведь в нем скапливаются микробы и неприятные запахи. Прежде всего, следует проверить этикетку с советами по уходу, которая, вероятно, расположена в основном отделении. Если указано, что рюкзак нельзя погружать в воду, используйте ткань и небольшое количество мягкого моющего средства для очистки загрязненных мест.

Если предупреждений нет, тщательно очистите рюкзак, прежде чем приступать к машинной стирке. Эксперты рассказали, как эффективно и безопасно почистить рюкзаки из разных материалов.

Предварительный этап

Опустите рюкзак.

Используйте ручной пылесос. Удалите крошки и пыль из щелей, пропылесосив каждое отделение.

Для трудно удалить грязи, используйте чистую кисточку для макияжа. "Мягкая щетина поможет вычистить мусор, минимизируя повреждения ткани", – объяснила Кали Шагер, менеджер Land's End, компании по поставке ткани и материалов для рюкзаков.

Если внутри есть металлический каркас, извлеките его. Оставьте все карманы открытыми. Отрежьте любые нити у мест застежки, чтобы они не зацепились во время стирки.

Предварительно обработайте пятна: добавьте небольшое количество моющего средства на пятна с помощью чистой ткани и оставьте 30 минут перед началом стирки.

Как часто стирать рюкзак

Стирать рюкзаки нужно как минимум один-два раза в год. Школьные каникулы – идеальное время для тщательной стирки сумок. Каждые две недели старайтесь очищать внутреннюю часть, чтобы удалить крошки и другой мусор. Кроме того, следует дезодорировать рюкзак каждые несколько месяцев или каждый раз, когда заметите неприятный запах.

Рюкзаки, используемые в качестве спортивных сумок для спортивного снаряжения или одежды для тренировок, могут потребовать более частой стирки.

Как постирать рюкзак в стиральной машине

Большинство нейлоновых или брезентовых рюкзаков безопасно класть в стиральную машину.

Используйте небольшое количество моющего средства и включите деликатный цикл в холодной воде.

Стирать рюкзак лучше отдельно, чтобы он не повредил другую одежду из-за зацепления ремней и молний.

Оставьте молнии расстегнутыми и повесьте рюкзак вверх дном для высыхания. Сушка в машине может повредить подложку и вызвать разрывы на углах.

Как стирать рюкзак вручную

Заполните емкость теплой водой и добавьте небольшое количество стирального порошка. Потрите сумку мягкой щеткой, сосредотачиваясь на особо грязных участках или пятнах. Также очистите внутреннюю часть. Губка может лучше работать на сетчатых участках. Слейте грязную воду и наполните миску чистой прохладной. Тщательно прополощите рюкзак и отожмите его. Сложите рюкзак в толстое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу. Высушите на свежем воздухе

Как почистить кожаный рюкзак

Добавьте небольшое количество качественного чистящего средства или кондиционера на влажную ткань и осторожно сотрите грязь. Используя чистую влажную ткань, протрите дополнительную грязь или остатки из кондиционера. Дайте рюкзаку высохнуть при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей.

Как дезодорировать рюкзак внутри

Пищевая сода и уксус – лучшие варианты, чтобы избавиться от неприятных запахов. Посыпьте рюкзак пищевой содой или положите соду в открытую коробку или пакет на дно рюкзака – и оставьте на ночь. Сода впитает все запахи.

Если используется уксус, протрите внутреннюю часть пакета бумажным полотенцем, смоченным уксусом, и дайте ему высохнуть в течение ночи. Вы также можете добавить уксус и цитрусовые эфирные масла в бутылку с распылителем и опрыскать рюкзак, чтобы развеять сильный запах. Спрей для тканей скроет запах, но не устранит его полностью.

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