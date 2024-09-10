Как почистить рюкзак: лайфхаки для разных материалов
Рюкзак нужно чистить регулярно, ведь в нем скапливаются микробы и неприятные запахи. Прежде всего, следует проверить этикетку с советами по уходу, которая, вероятно, расположена в основном отделении. Если указано, что рюкзак нельзя погружать в воду, используйте ткань и небольшое количество мягкого моющего средства для очистки загрязненных мест.
Если предупреждений нет, тщательно очистите рюкзак, прежде чем приступать к машинной стирке. Эксперты рассказали, как эффективно и безопасно почистить рюкзаки из разных материалов.
Предварительный этап
- Опустите рюкзак.
- Используйте ручной пылесос. Удалите крошки и пыль из щелей, пропылесосив каждое отделение.
- Для трудно удалить грязи, используйте чистую кисточку для макияжа. "Мягкая щетина поможет вычистить мусор, минимизируя повреждения ткани", – объяснила Кали Шагер, менеджер Land's End, компании по поставке ткани и материалов для рюкзаков.
- Если внутри есть металлический каркас, извлеките его. Оставьте все карманы открытыми. Отрежьте любые нити у мест застежки, чтобы они не зацепились во время стирки.
- Предварительно обработайте пятна: добавьте небольшое количество моющего средства на пятна с помощью чистой ткани и оставьте 30 минут перед началом стирки.
Как часто стирать рюкзак
Стирать рюкзаки нужно как минимум один-два раза в год. Школьные каникулы – идеальное время для тщательной стирки сумок. Каждые две недели старайтесь очищать внутреннюю часть, чтобы удалить крошки и другой мусор. Кроме того, следует дезодорировать рюкзак каждые несколько месяцев или каждый раз, когда заметите неприятный запах.
Рюкзаки, используемые в качестве спортивных сумок для спортивного снаряжения или одежды для тренировок, могут потребовать более частой стирки.
Как постирать рюкзак в стиральной машине
- Большинство нейлоновых или брезентовых рюкзаков безопасно класть в стиральную машину.
- Используйте небольшое количество моющего средства и включите деликатный цикл в холодной воде.
- Стирать рюкзак лучше отдельно, чтобы он не повредил другую одежду из-за зацепления ремней и молний.
- Оставьте молнии расстегнутыми и повесьте рюкзак вверх дном для высыхания. Сушка в машине может повредить подложку и вызвать разрывы на углах.
Как стирать рюкзак вручную
- Заполните емкость теплой водой и добавьте небольшое количество стирального порошка.
- Потрите сумку мягкой щеткой, сосредотачиваясь на особо грязных участках или пятнах. Также очистите внутреннюю часть. Губка может лучше работать на сетчатых участках.
- Слейте грязную воду и наполните миску чистой прохладной. Тщательно прополощите рюкзак и отожмите его.
- Сложите рюкзак в толстое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу.
- Высушите на свежем воздухе
Как почистить кожаный рюкзак
- Добавьте небольшое количество качественного чистящего средства или кондиционера на влажную ткань и осторожно сотрите грязь.
- Используя чистую влажную ткань, протрите дополнительную грязь или остатки из кондиционера.
- Дайте рюкзаку высохнуть при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей.
Как дезодорировать рюкзак внутри
Пищевая сода и уксус – лучшие варианты, чтобы избавиться от неприятных запахов. Посыпьте рюкзак пищевой содой или положите соду в открытую коробку или пакет на дно рюкзака – и оставьте на ночь. Сода впитает все запахи.
Если используется уксус, протрите внутреннюю часть пакета бумажным полотенцем, смоченным уксусом, и дайте ему высохнуть в течение ночи. Вы также можете добавить уксус и цитрусовые эфирные масла в бутылку с распылителем и опрыскать рюкзак, чтобы развеять сильный запах. Спрей для тканей скроет запах, но не устранит его полностью.
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