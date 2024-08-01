Как правильно постирать рюкзак и почему его никогда нельзя класть в сушилку

Для работы или учебы, в поездках или закупках – рюкзак идеальный ежедневный аксессуар для тех, кто всегда в движении. Но, чем чаще вы пользуетесь рюкзаком, тем грязнее он становится и тем быстрее нуждается в стирке.

Уход за рюкзаком отличается в зависимости от материала, из которого он сшит. OBOZ.UA поинтересовался профессиональными лайфхаками по поводу того, как правильно чистить этот тип сумки. Рассказываем также, как правильно стирать рюкзак в машине.

Правильная машинная стирка рюкзака

Начните с того, что проверьте этикетку с рекомендациями по уходу за рюкзаком. Она подскажет, можно ли вообще класть его в барабан. Если да, подготовьте предмет к стирке – выньте из него все предметы и расстегните все карманы.

Предварительно обработайте любые пятна жидким средством, безопасным для цвета. Вотрите жидкость непосредственно в пятна, а затем подождите 10 минут. Положите рюкзак в сетчатый мешок для стирки и застегните его на молнию.

Уложите предмет в барабан, выберите деликатный режим стирки, слабый отжим и невысокую температуру. Добавьте минимум стирального средства и запускайте программу. Когда она закончится, достаньте рюкзак из стирального мешка и повесьте его вверх дном, чтобы он высох на воздухе.

Как глубоко почистить рюкзак

Если вы заметили, что на рюкзаке появилась плесень или появился затхлый запах, одной стиркой здесь уже не обойтись – понадобится глубокая чистка. Сразу достаньте все из рюкзака, чтобы плесень не распространилась и на его содержимое. Отстегните все мельчайшие детали. Опять же обратитесь к инструкции на бирке, чтобы выбрать правильные средства.

Обязательно проверьте на незаметном участке стойкость цвета к отбеливателю. Даже если вы полностью уверены в том, что краситель не пострадает или у вас белый рюкзак. Разведите хлорсодержащий отбеливатель из расчета один колпачок на литр теплой воды и замочите в этом растворе вещьна 10 минут. Далее раствор слейте и постирайте рюкзак по инструкции из предыдущего пункта, но добавив к стиральному средству максимально разрешенную дозу отбеливателя.

Как стирать рюкзак вручную

Если по тем или иным причинам вы не можете постирать рюкзак в машине, очистите его вручную. Для этого хорошо будет сделать замачивание вещи в отбеливателе. Но выбирайте для этого деликатное средство, безопасное для цвета.

Начните, как обычно, с опорожнения рюкзака и расстегните все застежки. Далее сделайте достаточное количество раствора для замачивания из расчета 1 колпачок средства на литр воды и положите в него рюкзак на 10 минут.

Извлеките предмет из раствора, дайте ему стечь, а жидкость слейте. Приготовьте на цей раз раствор стирального средства. Возьмите столовую ложку порошка или геля на таз воды. Поместите рюкзак в мыльную воду и прополощите, втирая раствор в швы и углы. Тщательно выполоскайте его, пока в воде не перестанет появляться пена. Повесьте расстегнутый рюкзак вверх дном, чтобы он высох на воздухе.

Почему нельзя сушить рюкзак в сушилке

Если вы заметили все методы стирки рюкзака рекомендуют сушить его на воздухе, без использования машины. Все дело в том, что даже на деликатном режиме машинной сушки некоторые детали вещи могут повредиться. К примеру, аппликации, пластиковая фурнитура и даже некоторые синтетические волокна, которые используются в подкладке и не только.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отбить постель без хлорного средства.

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