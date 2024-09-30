Как почистить стены перед покраской: советы для новичков

Каждый дом рано или поздно нуждается в косметическом ремонте. Но для того чтобы освежить жилье не обязательно кардинально все переделывать, ведь достаточно лишь обновить цвет стен.

Однако прежде чем начать покраску, важно подготовить стены, чтобы результат был как можно лучше. О том, как очистить их перед нанесением краски, рассказалSouthern Living.

Почему подготовка важна?

Если вы хотите, чтобы ваша новая краска держалась дольше и выглядела более профессионально, не пренебрегайте подготовительными работами. Перед покраской нужно обратить внимание на состояние стен. Если на них есть трещины, пятна и т.д., то перед тем как начать красить, необходимо устранить эти недостатки.

Что вам пригодится?

Уксус

Пищевая сода;

Средство для мытья посуды;

Ведро или бочка;

Лестница;

Отвертка или дрель (для снятия фурнитуры);

Мягкие тряпки.

Шаг первый

Прежде чем начать чистку, снимите со стен все элементы, такие как переключатели света, картины и т.д. Этот этап очень важен, так как позволяет вам подготовить удобную поверхность для дальнейших работ. Уделите этому несколько минут и вы сэкономите время в будущем.

Шаг второй

Следите за тем, чтобы на стенах не оставалось пыли или грязи. Используйте обычную мягкую тряпку для пыли, чтобы тщательно протереть стены сверху вниз.

Шаг третий

Приготовьте раствор для очищения стен. Для этого возьмите 1 литр уксуса, 1 литр пищевой соды и 3 литра воды. Также можно использовать раствор моющего средства, но важно помнить, что вода должна быть его основным ингредиентом. Чрезмерное количество мыла может привести к появлению пятен.

Шаг четвертый

Используйте чистую тряпку, чтобы раствор нанести на стены. Старайтесь не смачивать ее настолько сильно, чтобы раствор капал на пол. Достаточно, чтобы вы могли видеть, как он равномерно распределяется по поверхности. Если потолки в комнате высоки, не забудьте взять лестницу, чтобы охватить все участки.

Шаг пятый

После очистки стен используйте чистую сухую тряпку, чтобы удалить остатки раствора. Важно, чтобы на поверхности не оставалось следов жидкости. Затем дайте стенам высохнуть в течение не менее двух часов перед началом грунтования и покраски.

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