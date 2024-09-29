Как почистить стиральную машину от микробов и неприятного запаха: советы

Необходимость чистить приборы, задача которых состоит в очистке, кажется несколько чрезмерной. Однако, когда речь идет о стиральной машине, эта задача становится абсолютно необходимой.

В процессе работы прибор накапливает в себе мелкие частицы волокон ткани, смытой грязи и остатки мыла, в которых прекрасно размножаются грибки и бактерии. Еще более комфортными для них делает условия влага внутри механизма. А это, в свою очередь, влечет за собой появление неприятного запаха и ухудшает качество работы стирали. OBOZ.UA рассказывает, как правильно почистить ее, чтобы избавиться от этих проблем.

Когда вам стоит задуматься о чистке стирали

Если от вашей машины появился неприятный запах, особенно ощутимый во время ее работы, или только что постиранные вещи ощущаются, как несвежие. Если вы часто стираете на режиме с низкой температурой. Если вы любите добавлять много порошка или геля и считаете, что вещи так отстираются лучше. Если вы регулярно используете кондиционер. Все это веские причины почистить стиральную машину прямо сейчас.

Как чистить стиральную машину

Хорошая новость состоит в том, что вам не нужно тратить кучу времени и усилий на то, чтобы вернуть стиралке чистоту. Некоторые простые продукты и несложные действия помогут убрать всю грязь и бактерии из ее механизма.

Есть несколько общих правил, которые нужно соблюдать независимо от того, какой у вас тип стиральной машины. Начните с того, что слейте всю воду с устройства и проверьте, чтобы в ней не было вещей – средства, которые вам понадобятся, могут их сильно повредить.

Обязательно очистите все части машины. Снимите и промойте дозатор для стиральных средств и протрите его. Выкрутите фильтр, который улавливает твердые частицы – он сам по себе может стать источником размножения микробов.

Позаботьтесь о хорошем средстве по уходу за стиралкой. Это может быть как фабричный порошок или жидкость, так и кое-что из ваших домашних запасов – дистиллированный белый уксус, перекись водорода или хлорный отбеливатель. Однако очень важно не смешивать чистящие средства в стиральной машине. Это может привести к опасной химической реакции, появлению ядовитых выбросов или повреждению устройства.

Как чистить стиральную машину с верхней загрузкой

Для очистки стиралки с верхней загрузкой начните с вышеперечисленных шагов. Далее выберите самый продолжительный и горячий цикл стирки, который только сможете. Дайте барабану наполниться горячей водой и поставьте программу на паузу. Добавьте в отсек для порошка выбранное средство, например дистиллированный белый уксус, отбеливатель, перекись водорода или специальное вещество. После этого запускайте цикл стирки.

Когда машина перестанет работать, снимите дозатор для мыла и фильтр для ворса и почистите их отдельно. Далее установите все на место и запустите еще один длительный цикл горячей стирки без чистящих средств. После протрите все поверхности устройства и оставьте дверцу открытой, чтобы машина просохла изнутри.

Как чистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

Стиральные машины с фронтальной загрузкой более подвержены появлению неприятных запахов, чем их аналоги с верхней загрузкой. Они потребляют меньше воды, поэтому более вероятно, что внутри накопятся излишки моющих средств. Так что подготовьте устройство к очистке и переходите к процессу.

Используйте салфетку из микрофибры, старую зубную щетку и раствор хлорного отбеливателя с водой в соотношении 1:4. Протрите этой смесью дверцу машины, все резиновые прокладки и барабан изнутри. С помощью щетки почистите дозатор для порошка и пространство за ним. Затем вставьте все назад и запустите короткий цикл предварительной стирки, чтобы очистить дозатор.

Протрите внешнюю часть стиральной машины. Проверьте фильтр на наличие ворса и мусора, затем промойте его. Далее налейте в отсек для порошка половину стакана жидкого хлорного отбеливателя и заполните им же отсек для кондиционера. Запустите длинный горячий цикл, а после его завершения хорошо просушите машину.

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