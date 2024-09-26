Как почистить столовое серебро: понадобится привычный кухонный продукт

Серебряные столовые приборы – это роскошный предмет, которым уместно украсить даже праздничный стол. Но требования к их чистке при этом достаточно высоки, ведь они склонны к пятнам и потемнению, а обрабатывать их абразивными средствами нельзя, поскольку от этого остаются видимые царапины.

Впрочем, один простой пищевой продукт может решить все эти проблемы разом. Как выяснил OBOZ.UA это кукурузный крахмал. Его абразивность достаточно умеренна и при этом он хорошо справляется с типичными для столового серебра пятнами. Еще одно преимущество крахмала в том, что он одновременно дешевый и экологичный.

Чтобы очистить потемневшее или загрязненное столовое серебро кукурузным крахмалом, замешайте чистящий раствор. На три части воды добавьте одну часть крахмала, чтобы получилась однородная паста. Нанесите получившуюся смесь на вилки, ложки и ножи с помощью ткани и дайте ей подсохнуть. После этого с помощью тканевой тряпки потрите предметы круговыми движениями. Это должно удалить пятна и потемнения. Напоследок вымойте и высушите столовые приборы, как вы обычно делаете.

Впрочем, чистка крахмалом – не единственный способ избавиться от пятен на столовом серебре. Эффективным может быть белый уксус в комбинации с пищевой содой. Чтобы изготовить чистящее средство, смешайте ½ стакана уксуса с 2 столовыми ложками пищевой соды в большой миске. Поместите все требующие чистки приборы в этот раствор и выдержите минимум два часа. А потом помойте все предметы, как обычно.

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