Как поддерживать идеальную чистоту в душе: гениальные советы

Ванная комната может стать очагом бактерий и грибковых спор. Высокая влажность и плохая циркуляция воздуха приводят к возникновению плесени. Не менее распространенной проблемой является и известковый налет – отложения минеральных солей накапливаются на поверхностях, часто контактирующих с водой.

Эксперты House Digest рассказали о самых эффективных лайфхаках, которые помогут поддерживать идеальную чистоту в душе. Одним из первых признаков необходимости срочной генеральной уборки является появление плесени. Быстро размножающиеся микробы могут вызвать грибковые инфекции, такие как микоз стопы.

Совет 1

Использование пылесоса в ванной комнате может показаться не слишком удачной идеей, и эксперты советуют прежде всего принять меры предосторожности. Всю душевую кабину нужно тщательно высушить перед началом. Пылесос может сократить время уборки в душе на 50 процентов. Чтобы защитить пол, используйте специальные щетки на устройстве. Избегайте слишком сильного давления – цель заключается в удалении поверхностной грязи и волос перед чисткой.

Совет 2

Хромированные душевые приборы быстро тускнеют, однако не обязательно использовать химические растворы, чтобы вернуть блеск. Возьмите несколько лимонов, разрежьте их пополам и потрите поверхности. При стойких пятнах от жесткой воды (известкового налета) дайте соку подействовать в течение пяти минут. Промойте чистой водой. Если вам неудобно тереть половинки лимона, налейте сок в бутылку с распылителем. Но обязательно хорошо просушите хром тканью из микрофибры.

Совет 3

Диетическая кола имеет низкий баланс pH 3,2 – это означает, что напиток может удалить пятна от жесткой воды и сделать поверхности сияющими. Диетическая кола также содержит лимонную кислоту – еще один мощный пятновыводитель, разъедающий ржавчину. В обычной кока-коле кислоты нет. Нанесите напиток на пятна губкой и промойте водой с мылом. Чтобы удалить ржавчину, сложите кусок фольги в несколько раз, насыпьте соду на ржавчину и тщательно потрите.

Совет 4

Известковый налет может блокировать отверстия и замедлять вытекание воды. Существует два способа очищения душевой лейки. Для первого – снимите душевую насадку с помощью гаечного ключа и полностью окуните ее в емкость с обычным белым уксусом. Оставьте его примерно на 30 минут, затем снова подсоедините и спустите воду. Если душевую лейку невозможно отсоединить или вы не хотите ее снимать, наполните целлофановый пакет достаточным количеством уксуса, чтобы накрыть лейку, и прикрепите его резиновой лентой. Не оставляйте лейку в уксусе дольше, чем на полчаса, если она покрыта никелем или латунью, поскольку уксус может приглушить блеск.

Совет 5

Чистящие средства для духовки прекрасно работают и в душе – эти продукты содержат щелочь, едкий ингредиент, которым следует пользоваться осторожно: держите окна открытыми, включите вентилятор и надевайте перчатки и маску. Этикетка Easy-Off Fume-Free Oven Cleaner показывает, что этот продукт нельзя использовать для очистки окрашенных поверхностей или алюминия. Также целесообразно снять занавес для душа и накрыть металлические крепежи перед использованием этих спреев. Распылите чистящее средство на потемневший пол и стены душевой кабины, чтобы восстановить блеск. Ингредиенты также эффективны для удаления пятен, образовавшихся на белом фарфоре, плитке и стеклянных душевых дверей. Обязательно промойте участки большим количеством воды.

Совет 6

Грязные и заплесневевшие рейки в душевой кабине могут препятствовать работе дверей, но их очисткой часто пренебрегают. Попробуйте использовать щетку для затирки, пластиковый нож или старую зубную щетку, чтобы попасть в щели – палочки для еды и зубочистки также пригодятся. Смешайте в пульверизаторе несколько капель мыльного средства, перекись водорода, горячую воду и белый уксус. Можно сделать пасту из пищевой соды и воды, но ее может быть труднее удалить, поскольку она более густая. Промойте поверхность водой.

Совет 7

Лучший способ тщательно очистить натяжную душевую штангу – снять ее. Обычно это делается схватив обе части и повернув меньшую половину вправо. В противном случае просто снимите штору и воспользуйтесь табуретом, если нужно. Положите под рабочую зону старое полотенце. После того, как стержень вытерт, пройдитесь по ржавчине тонкой стальной ватой или наждачной бумагой.

Совет 8

Плесень на подкладках и занавесах со временем только ухудшается, поэтому уход за этими местами также должен быть частью уборки. Большинство виниловых, полиэстеровых и нейлоновых материалов можно стирать в машине в горячей воде, включив деликатный режим. Добавьте отбеливатель и используйте небольшое количество стирального порошка. Стирайте пластиковые и тканевые шторы для душа отдельно с таким же количеством моющего средства, но добавьте стакан уксуса. Будьте осторожны с другими материалами, поскольку некоторые из них пригодны только для ручной стирки.

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