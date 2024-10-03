Тереть не нужно: как убрать следы извести в ванной одним предметом

Пятна извести, которые остаются на поверхностях после высыхания воды, сильно портят вид всего помещения ванной. А постоянная борьба с ними во время уборки и даже вне ее может быть надоедливой.

Однако в TikTok можно найти на самом деле действенные советы, как упростить себе борьбу с этой проблемой. Так блогерка под ником @Kudmari2, которая обычно публикует контент о образе жизни и мини-блоги, опубликовала ролик с хозяйственным советом, поразившим ее подписчиков.

Девушка показала, как легко почистить от извести краны, не применяя для этого химические средства и без сильного трения. Все, что она взяла с собой в ванную для работы, это рулон пергамента для запекания.

Такую бумагу изготовляют из целлюлозы, как и некоторые тряпки для кухни, а также покрывают специальным раствором, который делает его стойкой к загрязнениям, однако безопасной с точки зрения царапин. Вощеный пергамент деликатно очищает поверхности, если использовать его для уборки.

Итак, оторвите от рулона нужный вам кусок пергамента и сомните его в шарик, который удобно держать в руке. А затем этим шариком потрите загрязненную пятнами извести поверхность крана. Следы минералов легко удалятся даже без усилий.

Единственный недостаток этого метода состоит в том, что он не дезинфицирует поверхность. Поэтому чистка пергаментом подойдет для ежедневного удаления пятен, а во время еженедельной уборки в ванной поверхности нужно будет обрабатывать специальными средствами, которые уничтожают бактерии, грибки и вирусы.

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