Какой макияж моден осенью: хитовые варианты

Мир моды и красоты постоянно развивается и никогда не стоит на месте. Каждый сезон предлагает людям что-то новое, модернизированное и современное.

Осень в самом разгаре, поэтому тренды по макияжу уже сформированы. Who What Wear рассказал о нескольких ключевых из них.

Макияж без макияжа

Одним из самых популярных трендов осени стал макияж без макияжа. Основной акцент делается на использовании жидких и кремовых средств, деликатно подчеркивающих природную красоту кожи, делая ее здоровой и сияющей. Главная цель – создать натуральный эффект, когда даже непонятно, есть ли на лице косметика вообще.

Глянцевые губы

Блеск для губ продолжает удерживать свои позиции среди осенних трендов. Прозрачный или розовый придает свежести образу, делая его одновременно простым и эффектным. В целом, глянцевые губы подходят для любого макияжа, придавая ему легкость и женственность.

Румяна

Румяна этой осенью занимают центральное место в макияже. Их наносят не только на щеки, но и на нос, виски и даже на губы. Это добавляет лицу свежести и природного сияния, создавая впечатление лица румяного от холода.

Сияние богини

Если не удалось насладиться солнечным отпуском, то мерцающий макияж поможет искусственно создать эффект отдохнувшей кожи. Интенсивный хайлайтер, нанесенный на всех этапах макияжа, создает иллюзию естественного свечения изнутри.

Смелые красные губы

Никто не будет удивлен тем, что красные губы снова в тренде. Особенно актуальны сине-красные оттенки, подчеркивающие осеннее настроение.

Розовый монохром

Розовые оттенки всегда находят свое место в трендах, но этой осенью они особенно актуальны. Насыщенные ягодные цвета выглядят прекрасно на глазах, щеках и губах, создавая эффект гармоничного, романтического и утонченного макияжа.

Супернасыщенные тени для век

Яркие ультрапигментированные тени станут вашим союзником в прохладные осенние дни. Насыщенные оттенки прекрасно дополняют образ и добавляют краски в прохладные будни. Такой макияж подчеркнет индивидуальность и придаст образу настроения.

Диско-глаза

Глаза, накрашенные мерцающими яркими радужными оттенками, снова на вершине модных трендов. Эффект многослойного нанесения теней создает ретро-гламурный вид, придающий нотку вечернего шика повседневному образу. Такой макияж подходит для смелых и творческих натур, не боящихся экспериментировать со своим стилем.

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