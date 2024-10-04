Как подобрать цвет бровей к седым волосам: советы бьюти-экспертов

Седина наконец перестала считаться чем-то, что нужно прятать и окрашивать – вы можете с гордостью носить прическу из своих натурально седых волос и чувствовать себя прекрасно. Но чтобы получить от такого образа максимум, нужно правильно подобрать цвет бровей.

Как говорят бьюти-эксперты, которых опросило издание In Style, с появлением седины придется изменить цвета средств для бровей, чтобы выглядеть естественным. Если использовать ту же косметику, что и раньше, они будут слишком сильно выделяться на лице. Так что эксперты рассказали, что делать, чтобы выбрать правильный цвет бровей к седым волосам.

Почему нельзя пренебрегать бровями

Ваши брови обычно имеют несколько отличный цвет от волос на голове. Все потому, что волоски на разных участках теряют меланин с разной скоростью. Тем не менее, не следует оставлять брови седыми, если эти изменения начались и там. Для природного вида, их нужно подкрашивать, чтобы подчеркнуть глаза и сделать их более открытыми.

Учитывайте тон кожи

Когда дело доходит до поиска подходящего цвета бровей в пару к седым волосам, не стоит недооценивать естественные тона вашей кожи. Если у вас холодный тон кожи, выбирайте нейтральные оттенки тушей, помадок и теней. Слишком теплый будет сильно контрастировать с лицом, а слишком холодный сделает его болезненным с виду. Мягкие тона придают бровям красивый, естественный вид.

Тем, у кого теплая кожа, стоит перейти на более светлые оттенки продуктов для бровей, таких серо-коричневый, темно-русый и насыщенные коричневые тона. Они дополнят подтоны кожи, поскольку находятся в одной теплой гамме, которая варьируется от персикового до желтого и золотого.

Достаньте старые фотографии

Хотите выбрать тон бровей максимально точно? В этом вам помогут ваши фотографии с натуральным цветом волос. Присмотритесь к темным прядям. И приобретите себе продукты на 1-2 тона потемнее. С возрастом большинству из нас нужно больше выразительных черт на лице, чтобы делать его более молодым с виду. И ничто не поможет с этим лучше, чем ваш натуральный оттенок.

Для блондинок

Если у вас от природы светлые волосы, седые брови могут "исчезнуть" с вашего лица. Чтобы вернуть их на место, воспользуйтесь продуктами мягких и средних светлых тонов. Но избегайте слишком пепельных, теплых или темных оттенков.

Для брюнеток

Один из самых простых цветов бровей для седых волос – это натуральный каштановый. Выбор продуктов в этой гамме самый широкий. Натуральные брюнетки могут использовать коричневые карандаши и пудры для бровей с оттенком серого. Но избегайте продуктов с слишком большим количеством синих полутонов в них. И не делайте брови слишком темными.

Для рыжих

Обычно рыжим больше всего подходят каштановые или рыжевато-коричневые тона. Рыжие продукты для бровей могут создавать впечатление искусственности и избыточности. Лучше отдайте предпочтение серо-коричневой гамме оттенков.

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