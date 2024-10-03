Визуальный вес черт лица поможет подобрать лучший макияж: как определить

Кажется, каждый день появляется новый тренд красоты, и мы часто бросаемся испытывать новый макияж на себе. Но почему то, что выглядел потрясающе на других, может не украшать наше лицо.

Все дело в пропорциях, которые у всех лиц разные. Чтобы научиться хорошо с ними справляться, пользователи TikTok придумали теорию "веса" разных черт лица. Концепция состоит в том, чтобы разделить разные его части на те, которые имеют больший или меньший вес и правильно расставлять акценты.

Посмотрите на себя без макияжа. Какие части вашего облика выделяются больше всего? Если у вас пухлые губы, большие глаза, высокие скулы, выразительные брови, то это черты, имеющие большой вес. При этом нужно учитывать их пропорцию к вашему лицу в целом. Глаза и губы одинакового размера будут иметь разный вес на маленьком и большом лице.

Если черты вашего лица обладают высоким визуальным весом, вам прекрасно подойдет драматический и интенсивный макияж. Такой как яркая помада или смокий айз. Такие акценты не перегрузят образ и могут даже подходить вам больше, чем нейтральный нюд.

Низкий визуальный вес – это когда ваши черты лица в целом менее выражены. Черты лица с низким визуальным весом, как правило, более округлые и мягкие. Люди сначала видят всю вашу внешность в целом, а не отдельные ее части.

Таким лицам лучше подходит естественный макияж. А драматические луки нужно создавать осторожно, выбирая для акцента какую-то одну зону. К примеру глаза или губы. Также подумайте о менее интенсивных цветах. Например, выберите коричневые смоки-айз, вместо черных или цветных, или о подводке "кошачий глаз", а не выразительных стрелках.

Лицам со сбалансированным визуальным весом подойдет комбинированный макияж. Это может быть нюд, но с более выраженными цветами. А также драматический мейк с одним визуальным акцентом. К примеру, красные губы и нейтральные глаза. Или выделены глаза с естественным покрытием губ.

Если вы до сих пор сомневаетесь, какой визуальный вес имеет ваше лицо, попробуйте пройти тест на контрастность фотографии. Сфотографируйте себя без макияжа с расслабленным лицом и переведите снимок в черно-белую гамму, а затем беритесь за ползунок контрасности. Если ваши черты лица кажутся более выраженными, когда контрастность увеличена до 100, то у вас, скорее всего, высокий визуальный вес, но если ваши черты кажутся более выраженными или сбалансированными при -100, то у вас низкий визуальный вес.

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