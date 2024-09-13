Как получить идеальные брови всего за два шага: секреты макияжа

Одним из самых важных элементов в искусстве макияжа остаются брови. Они не только формируют лицо, но могут кардинально изменить его выражение.

Когда-то трендом были очень тонкие брови, но сегодня ситуация другая. О том, как сделать их здоровыми и ухоженными, рассказал Glamour.

Последние годы стали периодом возрождения многих трендов 90-х: снова в моде коричневая подводка, заколки-бабочки и блески для губ. Но особенно заметные изменения коснулись укладки бровей. Тонкие, едва заметные брови остались в прошлом, уступив место густым и естественным, подчеркивающим черты лица.

Тренд на "мягкие брови" приобрел популярность благодаря своей универсальности и способности подойти практически каждой девушке. По словам визажистов, даже если ваши брови очень густые или, наоборот, недостаточно объемны, вы можете легко добиться желаемого эффекта с помощью качественного геля для бровей.

Шаги к идеальным бровям

Шаг 1 : расчесывание

Первый этап предполагает тщательное расчесывание бровей вверх с помощью чистой расчески для бровей или щеточки. Следует разделять каждый волосок, особенно заходящие друг на друга, чтобы брови выглядели аккуратно и текстурированно без пробелов и загущений.

Шаг 2 : наполнение

Для наполнения можно использовать тонкий карандаш или ручку для бровей, которые позволяют создавать имитирующие волоски штрихи. Чтобы избежать эффекта "плоских" бровей, рекомендуется использовать именно карандаш, а не пудру или тени.

Также не забывайте расчесывать брови во время процесса заполнения, а также использовать карандаши двух оттенков – один в цвет ваших волос, другой немного светлее для дополнительной четкости.

В заключение нанесите гель или воск для бровей, чтобы зафиксировать волоски.

Уход за бровями

Не стоит забывать, что брови, как любая другая часть лица, нуждаются в регулярном уходе. Визажисты советуют снимать макияж с них в конце дня, использовать пилинг для удаления мертвой кожи и применять сыворотки или масла для стимуляции роста волосков.

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