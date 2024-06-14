Как помешать слизням уничтожить ваши растения: есть простой метод без химикатов

Слизни – маленькие трудолюбивые создания, которые своими стараниями по поиску пищи могут быстро уничтожить даже очень пышный сад. Более того, чем богаче зелень и интенсивнее цветение, тем с большей вероятностью на участок нападут эти прожорливые моллюски.

Опытные огородники говорят, что избавиться от них можно, даже без агрессивной химии. Некоторые природные и вполне безопасные для растений и животных средства очень эффективно отпугивают слизней. OBOZ.UA узнал, что это за средства и как их правильно применять.

Слизни и улитки лучше всего чувствуют себя в теплую и влажную погоду. Поэтому именно в дождливые периоды они наносят наибольший вред садам, питаясь стеблями, что уничтожает цветы. На рынке много средств, которые привлекают слизней, те их съедают и погибают. Но эти же средства могут отравлять птиц, лягушек и ежей, питающихся этими моллюсками. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение более экологичным средствам.

Одним из самых эффективных является такой вид кухонных отходов, как яичная скорлупа. Ее нужно измельчить и рассыпать вокруг растений. Острые края кусочков скорлупы очень неудобны для слизней – они просто не смогут перелезть через такой физический барьер.

Прежде чем воспользоваться скорлупой для защиты сада, обязательно промойте ее водой, удалив все остатки яйца, ведь они могут, наоборот, привлекать вредителей. Затем тщательно просушите средство. Как только вы соберете скорлупу 6-7 яиц, раздавите ее руками на мелкие кусочки и используйте в саду.

Вы также можете добавить половину чайной ложки поваренной соли в контейнер с измельченной яичной скорлупой. Это сделает средство еще более эффективным, ведь соль очень вредна для слизней и они пытаются держаться подальше от нее.

Порошок, который вы получите, рассыпьте вокруг растений. Это создаст защитную границу. Но если вы решили добавить в средство соль, не раскладывайте средство близко к стеблю – это может повлиять на зеленые насаждения.

Вдобавок к своим свойствам и соль, и сухая яичная скорлупа могут впитывать влагу, которая необходима слизням для дыхания и движения тела. Если слизни почувствуют, что их тело обезвоживается, они начнут искать более влажное место. Потеря воды приводит к быстрой гибели этих моллюсков.

Не забывайте обновлять защитный слой сразу же после сильного дождя. Слизни с большей вероятностью появятся во время ливня, а смесь может смываться во время осадков.

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