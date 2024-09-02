Как после 40 выглядеть моложе: есть пять простых советов

С возрастом наш уход за собой должен меняться, становиться более тщательным. Конечно, касается это и макияжа. Так основательную смену подхода следует сделать после 40 лет.

Именно в это время начинают становиться заметными возрастные изменения на лице – появляются тонкие морщинки вокруг глаз и на лбу, кожа теряет блеск и становится менее увлажненной. Привычный макияж может начать подчеркивать эти особенности. Какие ошибки приводят к этому и как их избежать, изданию Express рассказал популярный визажист и видеоблогер Уэйн Госс.

Найдите свой стиль и придерживайтесь его

Это может казаться несколько скучным – все время делать одну и ту же прическу или следовать одному и тому же макияжу. Однако посмотрите на звезд. Как правило они появляются на люди в примерно одном и том же удачном образе и прибегают к экспериментам не так часто. Они знают свои выигрышные приёмы и комплиментарные цвета. Все, что нужно для этого же вам, это найти свои варианты.

Не следуйте модным тенденциям

Правда заключается в том, что тренды создают для того чтобы продавать косметические продукты, а не делать вас красивыми. Все эти креативные цвета и формы – это весело, но вряд ли будет уместным в повседневной жизни. Если вам хочется поэкспериментировать – экспериментируйте, но не делайте ставку на новые приемы. На вас скорее будет работать то, что вы успели многократно попробовать на себе. Подумайте о безупречной коже, розовых щеках, легком загорелом тоне – вот чего вам нужно придерживаться в своем макияже.

Избегайте слишком тщательной тонировки кожи

Многие женщины считают, что с возрастом их кожа нуждается в более тщательном макияже. Поэтому тратят больше на продукты и наносят их более плотным слоем. И это ошибка, потому что такой подход только прибавляет возраста. Выбирайте более легкие и прозрачные текстуры и продукты, обогащенные компонентами для ухода. Пусть ваша кожа будет увлажненной и дышит.

Не улыбайтесь, когда наносите румяна

В юности лучший способ нанести румяна – это улыбнуться и растушевать продукт на образовавшихся "яблочках". С возрастом это перестает работать. Все, что опускается вниз, делает лицо старше с виду. К тому же цветной акцент начинает лишь подчеркивать углубление на скулах, которое с возрастом становится заметнее. Поэтому наносите румяна на расслабленное лицо и кладите их на выступ скуловой кости, растушевывая вверх по направлению к виску.

Учитывайте вашу форму глаз

Один из самых популярных видов макияжных видео на YouTube – это уроки по макияжу глаз. И мы часто повторяем эти приемы, упуская из виду тот момент, что у всех людей форма глаз разная. Обратите внимание на то, как посажены именно ваши глаза, есть ли у вас нависшее веко. Если оно появилось, возможно, вам для макияжа нужна только тушь. А если у вас глубоко посаженные глаза, вам, вероятно, следует избегать темных цветов, потому что они могут сделать глаза визуально еще более впалыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как наносить тушь, чтобы она не отпечатывалась на веках.

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