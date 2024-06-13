Как правильно и безопасно чистить кожаный кошелек или сумку: есть важные нюансы

Кожаные аксессуары, как кошелек или сумка, сопровождают нас каждый день, а это значит, что они быстро пачкаются и требуют регулярно чистки. Но знаете ли вы, как правильно чистить кожу?

Эксперты утверждают, что кожа из-за своей пористой структуры легко впитывает грязь и жир. Однако правильный подход позволяет достаточно легко избавиться от них и тем самым продлить жизнь вещей. OBOZ.UA узнавал секреты профессионалов.

Опустошите сумку или кошелек

Начинать чистку нужно всегда с того, что полностью опустошать сумку или кошелек. Предметы нужно достать из всех карманов и отделений. Хорошим решением также будет потрясти раскрытую вещь над мусорником. Так из нее вытряхнется весь мелкий мусор. Если от него не избавиться, это ухудшит качество чистки.

Переходите к чистке подложки

Если возможно, извлеките внутреннюю подкладку сумки или кошелька наружу для удобства. Если это не удается, чистите ее внутри.

Валиком для одежды или ручным пылесосом удалите всю мелкую грязь. Особое внимание уделите швам. Далее протрите подкладку мягкой тряпкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Особое внимание уделяйте грязным и затертым местам. Дайте подкладке высохнуть на воздухе.

Если тканевой подкладки внутри вещи нет, просто пропылесосьте сумку и протрите внутреннюю часть влажной салфеткой из микрофибры. Этого будет достаточно, чтобы избавиться от пыли и грязи.

Очистите кожаную поверхность

Чистить кожу нужно либо специальными фабричными средствами, либо проверенными продуктами. Если вы предпочитаете готовую жидкость, масло или пену, внимательно прочтите инструкцию и действуйте в соответствии с ней.

Если вы используете домашние средства, например кастильское мыло, смешайте его с теплой водой, а затем смочите раствором салфетку из микрофибры, тщательно отожмите ее и аккуратно протрите сумку. Каждый раз, когда вы заметите, что салфетка начала загрязняться, ополаскивайте ее в мыльном растворе. Делайте это как можно чаще.

Никогда не используйте для кожи агрессивные чистящие средства. Ни в коем случае не подходят салфетки для уборки и дезинфекции, отбеливатели, аммиак или чистящие средства на спиртовой основе.

Отполируйте вещь

Когда вы избавитесь от грязи, отполируйте кожу сухой микрофиброй. Работайте плавно, совершая круговые движения по всей поверхности.

И не забудьте о ручках, застежках и декоре. Металлические части можно чистить специальным средством для полировки металла. Но следите, чтобы оно не попадало на кожу – это может ее обесцвечивать.

Обработайте кожу защитным средством

Завершать чистку нужно нанесением защитного средства – крема или воска. Это сбережет влагу внутри кожи и при этом защитит ее от воды и грязи. Можно воспользоваться готовым средством и следовать инструкциям. А можно изготовить кондиционер своими руками. Смешайте две части льняного масла и одну часть белого уксуса. Смочите мягкую ткань этой смесью и нанесите на кожу. Дайте раствору впитаться в кожу в течение 15 минут, а затем отполируйте поверхность досуха чистой тканью. Обратите внимание, что льняное масло может привести к потемнению кожи после нанесения.

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