Как правильно назвать на украинском жителей Бразилии: знают далеко не все

Язык – довольно сложная система, которая имеет множество нюансов и правил. Поэтому неудивительно, что иногда даже те, кто учат его с рождения, могут совершать ошибки.

Многие люди сталкиваются с проблемами, когда нужно правильно назвать жителей определенного государства. Потому OBOZ.UA собрал информацию о том, как правильно называть жителей Бразилии.

Бразилия – страна в Южной Америке, известная своей культурой, тропическими лесами и футболом. Пожалуй, нет в мире человека, который бы не слышал о местных карнавалях, фестивалях и живописных пляжах.

Когда речь начинает идти об этой стране и ее жителях, от украинцев нередко можно услышать такие слова как "бразильці", "бразиліанці" и т.д. Однако мало кто может с уверенностью сказать о том, как именно правильно называть жителей Бразилии.

Эта языковая дилемма возникает из-за богатства украинского и большого количества вариантов окончаний и суффиксов. Но для украинцев, стремящихся говорить на литературном языке, важно знать правильные термины, ведь язык формирует не только наши знания о мире, но и свидетельствует о нашей культурности и образованности.

Как назвать жителей Бразилии?

Когда речь идет о мужчинах-гражданах Бразилии, следует использовать слова "бразилієць" в единственном числе. В то же время для обозначения женщин-гражданок Бразилии следует употреблять термины "бразилійка". Во множественном числе – "бразильці".

Эти слова соответствуют всем нормам украинского языка и общеприняты в литературных и разговорных контекстах. Именно эти варианты используются в медиа, учебниках и официальных текстах, когда речь идет о жителях Бразилии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно перевести на украинский "за неимением".

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