Как правильно перевести на украинский 'за неимением': все эквиваленты

Иногда те из нас, кто перешли на украинский язык не так давно, составляя документы или другие тексты, сталкиваются с тем, что не могут перевести какую-либо устоявшуюся формулировку. И тогда в ход идут прямой перевод и калькирование, а это засорение языка.

Об одной из таких формулировок решили рассказать эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Речь идет о словосочетании "за неимением", которое не всегда может перевести даже опытный говорящий.

Это сочетание в русском языке описывает обстоятельства, когда в определенной ситуации чего-то не хватает для выполнения определенной задачи. С его помощью можно кратко объяснить подобную ситуацию.

И действительно – абсолютно точного соответствия в украинском языке у него нет. Есть несколько вариантов формулировок, способных его полностью заменить. Это не прямой перевод, но по смыслу все предложенные фразы полностью воспроизводят нужное значение. Вот они. Сразу вместе с примерами употребления:

не мавши (не маючи)

не мавши інших варіантів, ми почали чекати

бо немає (бо не було, бо не буде)

ми переїхали в інше місто, бо не було вибору

як немає (коли немає)

як немає кращого, то й це гаразд буде

через брак (нестачу)

через брак часу не встигли зробити важливу роботу

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести русское выражение "все ясно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.