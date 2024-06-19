Как правильно перевести на украинский 'на ночь глядя'

Украинский язык богат фразеологическими оборотами и идиомами. Они дают нам возможность более точно и колоритно передавать мысли и чувства.

Однако из-за длительной русификации некоторые украинские устойчивые выражения стали забываться, а на их место пришел суржик. Поэтому telegram-канал Correctarium рассказал, как перевести фразу "на ночь глядя".

Перевод фразеологических оборотов и устоявшихся выражений часто вызывает трудности из-за того, что их обычно нельзя переводить дословно. В таком случае теряется подлинный смысл.

Русское выражение "на ночь глядя" означает выполнение определенного действия или события непосредственно перед наступлением ночи или поздно вечером. Его часто используют для подчеркивания нецелесообразности, непрактичности выполнения определенного действия в позднее время или просто для того, чтобы указать на то, что уже слишком поздно.

Иногда люди переводят его на украинский, как "на ніч дивлячись", но это совершенно неправильно.

Как перевести на украинский фразу "на ночь глядя"

В украинском языке есть аналоги этого устойчивого выражения. Самый распространенный из них – это "проти ночі". Также можно сказать "навпроти ночі".

Примеры:

Не згадуй проти ночі, бо присниться! (Леся Українка);

Проти ночі мороз брався ще більший, ніж був звечора (Григір Тютюнник);

Чи не мав я рації, коли казав, що не варто їхати проти ночі? (Юрій Винничук).

Перевод постоянных изречений требует не только знания языковых правил, но и глубокого понимания культурных и исторических особенностей языка. Так что если вы не знаете украинских аналогов каких-либо фраз, то либо замените их своими словами, либо ищите правильный перевод в словарях.

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